Суббота, 22 Мая 2021 12:21

АрмИнфо.Второй президент Армении, лидер предвыборного блока "Айастан" (Армения), куда входят партии АРФ "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения", Роберт Кочарян сообщает о давлении на его сторонников со стороны правоохранительных органов.

"Вот уже несколько дней до меня доходят сведения о том, что в отдельных местах началось давление на моих соратников со стороны правоохранительной системы", - сообщил он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как отметил Кочарян, он может простить беззаконие и несправедливость в отношении себя "ради идеи закрыть страницу поражения, ради общественного согласия". "Но хочу предупредить, что ни один случай сфабрикованного преследования в отношении членов моей команды не будет забыт и прощен. Заверяю, что любое должностное лицо, допустившее беззаконие, очень скоро ответит перед законом.", - подчеркнул Кочарян.

Напомним, что внеочередные выборы в парламент назначены на 20 июня.