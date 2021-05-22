Суббота, 22 Мая 2021 12:11

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 4138 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 181 человек, 371 пациент выздоровел, скончались - 15.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 мая фактическое лечение получает 5586 пациента.

С момента вспышки пандемии, в Армении было зарегистрировано 221 880 случаев заражения, при этом количество выздоровевших составило 210 835, летальных исходов - 4 386. В общей сложности в Республике провели 1 057 145 тестов на коронавирус. Кроме того, за вчерашний день был выявлен 1 случай, когда у больного был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни.

Общее число подобных случаев достигло 1073.