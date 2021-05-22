|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар
|Путин заявил о возможности развертывания производства антиковидной вакцины "Спутника V" в Армении
|АНК: Целью армянской оппозиции должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на выборах
|Ереван: Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о "спорных территориях"
|В СК Армении представили детали аварии с участием БТР Минобороны
|Лавров: Россия "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования карабахского конфликта
|Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции
|Ереван и Москва обсудили безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки
|МО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военных
|Никол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границ
|Военные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской области
|Песков назвал "шальной публикацией" распространенный в соцсетях "текст трёхстороннего заявления" лидеров Армении, Азербайджана и РФ
|FAR предоставит гранты 28 ученым Армении на проведение исследований в ряде областей
|Франция отправит наблюдателей мониторить выборы в Армении
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО Арцаха
|Захарова: Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион
|Прогноз: Активизация Франции и США сбалансирует роль России
|Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни Пашиняна, ни народ
|Состоялось Международное заседание Мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада
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|Мэрия Еревана: Движение через развязку проспект Исакова - улица Бабаджаняна будет временно прекращено 23, 30 мая и 6 июня
|Ассоциация армянских юристов призвала правительство к транспарентности и подотчетности
|Заруи Постанджян была госпитализирована после освобождения из отделения Полиции
|Омбудсмен Армении: Мир - наивысшая ценность для нас, но мы не должны позволять себе опьянеть ложным Азербайджанским мирным процессом
|Посол Армении поблагодарила Госсекретаря Франции за четкую позицию Парижа в связи с провокацией Азербайджана
|Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность
|Парламентское большинство провалило голосование по заявлению, не позволяющему Пашиняну подписывать новый документ с Алиевым и Путиным
|Алиев считает, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана
|Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
|Премьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявления
|Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы ВС АР в Гегаркуникской области
|После завершения конфликта с Арменией Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев
|Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных
|Россия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницы
|Группа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документа
|МИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении
|И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян
|Посол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае
|Состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
|Армянский коньяк ARARAT Ani 7 завоевал золотую медаль в Лондоне
|Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинскую часть с ракетными комплексами "Полонез"
|Мишустин: Создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает в целом интересам всех государств Южного Кавказа
|Аппарат президента РА: Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документа
|В Национальном собрании должны пройти обсуждения в связи с документом, если они касаются территориальных изменений: Андраник Кочарян
|"Честь имею" призывает власти РА опубликовать проект, планируемого к подписанию документа, а граждан собраться перед правительством
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АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 4138 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 181 человек, 371 пациент выздоровел, скончались - 15.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 мая фактическое лечение получает 5586 пациента.
С момента вспышки пандемии, в Армении было зарегистрировано 221 880 случаев заражения, при этом количество выздоровевших составило 210 835, летальных исходов - 4 386. В общей сложности в Республике провели 1 057 145 тестов на коронавирус. Кроме того, за вчерашний день был выявлен 1 случай, когда у больного был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни.
Общее число подобных случаев достигло 1073.
|Роберт Кочарян сообщает о давлении правоохранителей на его соратников
|От коронавирусной инфекции в Армении накануне скончались 15 человек
|Драка между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар подтверждает абсолютную необходимость создания зоны безопасности - Омбудсмен
|На заседании Совета безопасности обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
|Глава МИД РА подверг критике умиротворенческую позицию Совета Европы в отношении Азербайджана
|Замглавы МИД РА принял докладчика ПАСЕ
|Экспресс агрокредиты от Банка ВТБ (Армения) в рамках госпрограммы
|Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар
|Путин заявил о возможности развертывания производства антиковидной вакцины "Спутника V" в Армении
|АНК: Целью армянской оппозиции должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на выборах
|Ереван: Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о "спорных территориях"
|В СК Армении представили детали аварии с участием БТР Минобороны
|Лавров: Россия "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования карабахского конфликта
|Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции
|Ереван и Москва обсудили безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки
|МО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военных
|Никол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границ
|Военные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской области
|Песков назвал "шальной публикацией" распространенный в соцсетях "текст трёхстороннего заявления" лидеров Армении, Азербайджана и РФ
|FAR предоставит гранты 28 ученым Армении на проведение исследований в ряде областей
|Франция отправит наблюдателей мониторить выборы в Армении
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО Арцаха
|Захарова: Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион
|Прогноз: Активизация Франции и США сбалансирует роль России
|Прогноз: Сокрытие любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни Пашиняна, ни народ
|Состоялось Международное заседание Мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада
|За сутки в Армении подтвердилось 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 484 человека
|Мэрия Еревана: Движение через развязку проспект Исакова - улица Бабаджаняна будет временно прекращено 23, 30 мая и 6 июня
|Ассоциация армянских юристов призвала правительство к транспарентности и подотчетности
|Заруи Постанджян была госпитализирована после освобождения из отделения Полиции
|Омбудсмен Армении: Мир - наивысшая ценность для нас, но мы не должны позволять себе опьянеть ложным Азербайджанским мирным процессом
|Посол Армении поблагодарила Госсекретаря Франции за четкую позицию Парижа в связи с провокацией Азербайджана
|Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность
|Парламентское большинство провалило голосование по заявлению, не позволяющему Пашиняну подписывать новый документ с Алиевым и Путиным
|Алиев считает, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана
|Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
|Премьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявления
|Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы ВС АР в Гегаркуникской области
|После завершения конфликта с Арменией Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев
|Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных
|Россия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницы
|Группа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документа
|МИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении
|И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян
|Посол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае
|Состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
|Армянский коньяк ARARAT Ani 7 завоевал золотую медаль в Лондоне
|Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинскую часть с ракетными комплексами "Полонез"
|Мишустин: Создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает в целом интересам всех государств Южного Кавказа
|Аппарат президента РА: Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документа
|В Национальном собрании должны пройти обсуждения в связи с документом, если они касаются территориальных изменений: Андраник Кочарян
|"Честь имею" призывает власти РА опубликовать проект, планируемого к подписанию документа, а граждан собраться перед правительством
|В Минобороны Армении сообщили об инциденте с участием азербайджанских ВС в Гегаркунике
|Пашинян пообещал поделиться всеми подробностями сегодня вечером
|Пол Гаван заверяет: Подготавливаемый доклад в ПАСЕ полностью отразит ситуацию в Армении
|Ущемление прав журналистов или двойные стандарты Минобороны Армении
|Европейские дипломаты отправилась в Сюник для ознакомления с ситуацией на месте
|Омбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения
|Читать больше
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