Пятница, 21 Мая 2021 20:20

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Ара Айвазян подверг критике политику умиротворения, которая ставит на один уровень <злодеев> и тех кто верит в демократические ценности.

Выступая сегодня на на 131-й сессии Комитета министров Совета Европы, Айвазян что Армения, отмечающая свое 20-летие вступления в СЕ, твердо привержена идеям и ценностям этой организации. Но с другой стороны, отметил он, в более широком контексте европейской демократической безопасности, сегодня наблюдается упадок этих ценностей, что говорит о моральном поражении.

Как напомнил глава внешнеполитического ведомства, в прошлом году Азербайджан развязал кровопролитную войну против народа Арцаха. Война сопровождалась массовыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. Эти нарушения были должным образом задокументированы не только в армянских, но и в международных источниках такими организациями, как Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House. Европейский суд по правам человека принял обеспечительные меры в отношении сотен пленных в Азербайджане, потребовав информацию о них, которую, однако, не получил. Суд даже публично уведомил Комитет министров СЕ о том, что Азербайджан отказывается сотрудничать. Суд также выразил глубокую озабоченность во время последнего пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

<Мы играем ключевую роль в Совете Европы в преодолении разрушительных гуманитарных последствий войны в Арцахе, включая депортацию, разрушение культурных и религиозных памятников и продолжающийся захват заложников сотен военнопленных и мирных жителей. Мы считаем, что Комитет министров должен удвоить свои усилия в этом направлении, включая полную поддержку Европейского суда по правам человека, ПАСЕ, Комиссара по правам человека и других компетентных органов. Пока что реакция Комитета министров на очевидные нарушения Азербайджаном своих уставных обязательств по Конвенции не была адекватной>, - подчеркнул Айвазян.

Он отметил, что отсутствие жесткого ответа на грубые нарушения прав человека в Нагорном Карабахе побудило Азербайджан проводить такую же политику в отношении Республики Армения в попытке оккупировать приграничные районы и лишить местное население средств к существованию.

Как заявил Айвазян, Совет Европы был создан для укрепления единства между его государствами- членами. В связи с этим Совету Европы удалось объединить почти всю Европу под одной крышей, чтобы разработать правовые стандарты, которые определяют сотрудничество между государствами-членами в различных областях. Однако между некоторыми государствами- членами существует глубокая пропасть. И до тех пор, пока злодеям будет позволено находиться наравне с теми, кто продолжает верить в ценности демократии и прав человека, эта пропасть будет только расширяться. Если мы не дадим новый импульс нашим усилиям по обеспечению демократической безопасности во всей Европе, наша самая важная цель - большее единство в Европе - останется иллюзией, особенно для тех, кто живет в зонах конфликтов>, резюмировал и.о. министра ИД РА.