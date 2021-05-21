Пятница, 21 Мая 2021 20:12

АрмИнфо. Зам главы МИД РА Авет Адонц принял сегодня Пола Гавана - докладчика по вопросу <Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном> в Комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции и беженцам. Как сообщает пресс-служба МИД, докладчик находится в Армении с ознакомительной миссией.

Авет Адонц представил позицию Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Замминистра дел также отметил важность беспрепятственного въезда в Арцах международных организаций, в том числе со стороны компетентных органов Совета Европы, что, однако, невозможно из-за создания Азербайджаном искусственных препятствий.

Обе стороны подчеркнули необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и заложников. В этом контексте неприемлемым было то, что Азербайджан не выполнил обеспечительные меры Европейского суда по правам человека и не сотрудничал с последним.

Представляя ситуацию, созданную вооруженными силами Азербайджана в результате провокационных действий на государственной границе РА, Авет Адонц счел недопустимыми попытки посягательств на суверенную территорию Армении в нарушение международного права.