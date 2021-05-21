Пятница, 21 Мая 2021 18:51

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), являясь одним из лидеров в сфере финансирования государственных программ, продолжает активное участие в инициативах Правительства Армении, направленных на экономическое развитие страны, в том числе поддержку сельского хозяйства.

Продолжая практику предоставления микрокредитов сектору сельского хозяйства в рамках государственной программы субсидирования процентов, Банк ВТБ (Армения) запускает акцию «Экспресс агрокредитование», основной целью которой является содействие в развитии сельского хозяйства, расширение возможностей хозяйственников путем субсидирования процентных ставок кредитов. Кредиты выдаются с целью пополнения оборотных и основных средств, осуществления текущих расходов. В течение акции раз в месяц Банк будет выбирать возможных участников акции, которые ранее пользовались каким-либо кредитным продуктом сельскохозяйственного назначения, предоставляемым Банком ВТБ (Армения), и/или имеют действующий агрокредит и не имели существенных просрочек. Эти клиенты получат возможность получения агрокредита без финансового анализа деятельности и дополнительной траты времени. Клиенты, не попавшие в список участников, могут воспользоваться микрокредитом с проведением финансового анализа.

Агрокредиты доступны для заемщиков по годовой процентной ставке 12.28% (эффективная процентная ставка - 13%), со сроком погашения от 1-го до 9-и месяцев, сумма кредита - от 300 тыс. до 1 млн драмов РА. Погашение кредита производится аннуитетными платежами, при этом в течение первых 6-и месяцев осуществляются только выплаты по процентам. За досрочное погашение кредита штрафы не применяются.

Агрокредиты выдаются физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые являются резидентами РА и занимаются сельскохозяйственной деятельностью.

Банк ВТБ (Армения) активно расширяет линейку кредитных продуктов, предлагая выгодные условия агрокредитования физическим и юридическим лицам. Клиенты могут воспользоваться несколькими продуктами агрокредитования: кредиты на внедрение градозащитных сеток, на создание интенсивных виноградных садов, ягодных хозяйств, разведение племенных овец и коз, складирование сельскохозяйственного сырья, развитие тепличного хозяйства.

Более подробную информацию об агрокредитовании можно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/business/business-credits-view/gyowghatntesakan-varkeri-sowbsidavorman-tsragrer, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.