Пятница, 21 Мая 2021 18:50

АрмИнфо.Армения и ЕС обсуждают возможности внедрения новых механизмов финансирования ВУЗов.

Об этом стало известно по итогам рабочего онлайн совещания заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Карена Трчуняна с делегацией ЕС, в состав которой вошли директор по финансовым вопросам Ассоциации университетов Европы Томас Эстерман, представитель Федерального министерства образования, науки и исследований Австрии Александр Пол Кохлер и представитель Ассоциации университетов Нидерландов Виктор Майер.

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, Томас Эстерман представил участникам встречи результаты мониторинга, проведенного Ассоциацией в рамках программы ЕС <Темпус АТЕНА> о действующих в ВУЗах Армении моделях финансирования, новой ситуации, создавшейся вследствие пандемии, и других проблемах.

Выделив приоритетные вызовы, Эстерман заметил, что результаты проведенного ими мониторинга показывают, что за последнее десятилетие в Армении увеличилось давление на учреждения, получающие государственное финансирование. <Есть растущий спрос на финансирование, и большие ожидания, связанные с тем, что университеты будут работать более прозрачно и подотчетно, особенно в случае финансирования за счет госсредств>, - заметил он.

В свою очередь Карен Трчунян отметил, что внедрение правильных механизмов финансирования высших учебных заведений является приоритетом, поскольку от этого зависит качество и эффективность образования.

Сообщается, что в ходе встречи представители образовательных систем Нидерландов и Австрии представили участникам совещания опыт финансирования ВУЗов в своих странах.

Согласно источнику, совещание состоялось в рамках экспертной миссии Программы технической поддержки и обмена информацией ТАЙЕКС (TAIEX) по инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.