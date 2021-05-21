Пятница, 21 Мая 2021 18:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 6 на Северном проспекте, жилой дом 43 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 33, 35 на пр. Багратуняца, жилые дома 5/2 на улице Манташяна, 1, 2 на улице Верин Шенгавит 10, собственные дома на улице Верин Шенгавит 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 1-4/1, 6, 16, 17, собственные дома у Канакерской ГЭС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4/4 на улице Киевяна, собственные дома на улицах Манушяна, О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4 на улице Ерзнкян, собственные дома на улицах Бусабанакан, Герцена, Эминеского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 42 на пр. Комитаса, собственные дома на улицах Камараки, П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Паракар, Таиров, Мусалер, Птгунк, Аревшат, Мердзаван и Баграмян (Эчмиадзин);

в Котайкской области:

10:00-13:30

частично город Цахкадзор, дома отдыха “Звартноц”, ''Сусамбар”, ‘дом Писателей” (''Грохнери Тун”), “Арпине”, “Дельта-Армени”, “Кусаноц”, станция сотового операторов ‘ВЕОН Армения”, детский сад, “Аэрофлот”, частично спортивный комплекс, насосная станция ‘Джрмуха”, компании “Г.Мкртчян”, “Инвестмент медиа Груп”, “З.Григорян”;

14:00-16:00 ресторан “Хулдей Тайм”, дома отдыха ‘Рипа”, “Гарун”, ‘Виардо”, школа, церковь, частично спорткомплекс, частные дома “Абраамян”, “Р.Аракелян”, “Силениум стар”, “Ерицян”, “А.Назарян”, “Л.Епремян”, “Валдут”, “Цахкаовит” и “Нарек” в городе Цахкадзор;

10։00-16։00 улицы Сафаряна, Ара Гехецика, нор таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-16։00 частично село Неркин Птгни, квартал “Зонал-каян” вгороде Абовян;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Араратской области:

10:00-12:00 компании “ВЕОН Армения”, ‘Г-Телеком”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Армения Ти-Ви” в городе Веди; села Сисаван, Нор Уги, Гиневет, поселок “Веду Гину горцаран”;

10:00-16:00 частично село Воскетап;

10։30-16։00 частично село Азатаван;

11:00-15:00 жилые дома 105, 107,109, 109а, 111, 113 на улице Исакова в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично села Гладзор, Шатин, село Гетап, село Сараван;

11:00-15:00 село Мозров;

в Ширакской области:

11:00-16:00 улицы Комсомола и Герцена, а также прилегающие территории в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.