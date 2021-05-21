Пятница, 21 Мая 2021 17:52

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с дракой между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в районе села Хознавар Сюникской области РА.

Согласно сообщению Генпрокуратуры РА, на основании публикаций отдельных СМИ, в ходе проведенных следственных мероприятий, военной прокуратурой Гориса было установлено, что около 10 часов утра 20 мая 2021 года группа вооруженных военнослужащих ВС Азербайджана без разрешения пересекла государственную границу Армении у села Хознавар, расположенной на административной территории общины Тег Сюникской области.

Они продвинулись вглубь территории РА впримерно на 1.5 км, заняли позицию, пригрозили применить насилие к приближавшимся к ним военнослужащим Вооруженных сил Республики Армения, заявили, что территория принадлежит Азербайджанской Республике, и угрожали открыть огонь в случае приближения. После этого военнослужащим ВС РА удалось отправить их на исходные позиции.

В тот же день около 21:10 группа военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана вновь пересекла государственную границу на том же участке без надлежащего разрешения, в результате чего возник спор между ними и армянскими военными, которые пошли им на встречу. В результате драки 11 армянских военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. И на этот раз военнослужащим ВС РА удалось отправить азербайджанских военных на исходные позиции",

- отметили в Генпрокуратуре РА.

По инциденту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 329 УК РА (два эпизода), статье 300.2 УК РА и пунктов 1, 2, и 6 части 2 статьи 112 УК РА