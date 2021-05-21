Пятница, 21 Мая 2021 17:49

АрмИнфо. Рассматривается возможность развёртывания производства вакцины в Армении и Киргизии. Об этом заявил 21 мая президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕАЭС), который проходил в формате видеоконференции.

"В наших дискуссиях ключевое, приоритетное место занимает тематика взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса, в преодолении её социально-экономических последствий", - сказал глава РФ.

Владимир путин подчеркнул, что России удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса. Скоро будет запущена в оборот четвёртая вакцина - "Спутник Лайт". Соответствующие службы занимаются вакцинацией российских граждан, и достаточно активно идёт эта работа.

"Выпуск "Спутника V" успешно локализован - здесь коллеги уже говорили

- и в Казахстане, и в Белоруссии. Россия - единственная страна, которая передаёт технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии" - отметил он.

С учётом нынешних обстоятельств, как отметил Путин, важно уделить особое внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. "Кстати говоря, у нас и лекарственные препараты появились отечественные, весьма эффективные в борьбе с коронавирусом", - сообщил он.

По словам Путина, до конца года эксперты Евразэс должны подготовить план мероприятий по обеспечению стран Союза стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний. "По сути, речь идёт о том, чтобы уже в ближайшей перспективе организовать производство эффективных и доступных лекарств в Евразэс в объёмах, достаточных для удовлетворения потребностей наших национальных систем здравоохранения", - сказал он.

Владимир Путин отметил совместный проект по созданию цифровой платформы <Путешествую без COVID-19>, реализуемый при содействии Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. "По-моему, наши армянские коллеги и выступали с этой инициативой. Цель проекта - облегчение взаимных поездок граждан наших стран, существенное ускорение процедур пересечения государственных границ при соблюдении санитарных норм и с учётом текущей эпидемиологической ситуации", - сказал он.