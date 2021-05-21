Пятница, 21 Мая 2021 17:48

АрмИнфо. Партия первого президента РА Левона Тер-Петросяна - Армянский национальный конгресс (АНК) выступила с заявлением в связи с ситуацией на границах Армении.

Так, в заявлении АНК, в частности, говорится: " Учитывая взрывоопасную ситуацию вокруг границ Армении и происходящие по этому поводу "стихийные" протесты, которые на самом деле направляются различными силами, вовлеченными в избирательную кампанию, заявляем:

Разве не очевидно, что Азербайджан, предвкушая неизбежное поражение режима Никола Пашиняна на предстоящих выборах, пытается заполучить у Армении как можно больше? Таким образом, поскольку протесты явно еще больше ослабляют Никола Пашиняна, получается, что вышеназванные силы способствуют реализации программ Азербайджана. А это, в свою очередь, означает, что организаторы демонстраций руководствуются не государственными интересами, а исключительно мотивами предвыборной кампании.

Поэтому на данный момент целью всех оппозиционных сил должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а нанесение поражения правительству Пашиняна на предстоящих выборах. Ничего больше".

Напомним, что экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян 19 мая на своей странице в Facebook написал о том, что и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян собирается подписать трехсторонний документ, согласно которому до окончательной демаркации армяно-азербайджанской границы Баку будут переданы 5 сел Тавушской области и 1 деревня Араратской области. По его словам, работа над данным документом завершена, он скоро будет подписан и ратифицирован.

В свою очередь Пашинян подтвердил наличие этого документа, и подчеркнул, что он 100% исходит из интересов РА и он его подпишет, если Баку выполнит свои обязательства.

Оппозиция в свою очередь накануне провела акцию протеста с требованием опубликовать документ, который Пашинян планирует подписать с президентом Азербайджана