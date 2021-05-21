Пятница, 21 Мая 2021 17:47

АрмИнфо.Армения отвергает внедрение так называемой ложной повестки о "спорных территориях", которая может создать опасный прецедент для оправдания применения силы и в других регионах. Об этом заявила пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на просьбу высказать позицию внешнеполитического ведомства в связи с вторжением ВС Азербайджана на суверенные территории РА.

При этом она констатировала, что выдвижение условий путем применения силы или угрозы силой является грубым нарушением международного права, и Армения не поддастся на давления подобного рода.

Нагдалян подчеркнула, что не выполнив обязательства взятые в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, по ряду гуманитарных вопросов, в том числе и репатриации армянских военнопленных и лиц, находящихся в статусе пленных, Азербайджан вновь продемонстрирует преднамеренное нарушение международных обязательств.

"Демаркация границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой должна быть частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования, в рамках которого решаются вопросы деоккупации территорий Республики Арцах и определения окончательного правового статуса Арцаха под эгидой Минской группы ОБСЕ.

В этой ситуации немедленный и безоговорочный вывод вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения и возвращение их на исходные позиции от 11 мая могут создать необходимые условия для рассмотрения возникающих вопросов в рамках политико-дипломатического инструментария", - отметила представитель МИД Армении.

На просьбу дать оценку международной реакции на ситуацию, Нагдалян констатировала, что международные партнеры Армении, выступающие с позиции международного права и искренне заинтересованные в стабильности и безопасности на Южном Кавказе, выразили свою непоколебимую позицию о том, что Азербайджан должен немедленно и безоговорочно вывести свои войска с суверенной территории Армении.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным