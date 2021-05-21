Пятница, 21 Мая 2021 17:44

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении представили детали аварии с летальным исходом с участием БТР Минобороны РА.

Так, согласно СК РА, 20 мая около 19:00 на 15-м километре дороги Сисиан-Муцк БТР N- ой воинской части Министерства обороны РА выехал с проезжей части и скатился в ущелье примерно на 100 м.

"От полученных травм скончался водитель-механик, военнослужащий срочной службы Арман Ваграмович Гамбарян, а трое срочников и командир бронетанковой части, с телесными повреждениями различной степени были госпитализированы", - отметили в СК РА, добавив, что по факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 статье 377 УК РА (нарушение правил вождения или управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности к смерти человека). Предпринимаются необходимые следственные и судебные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования дела.