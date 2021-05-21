Пятница, 21 Мая 2021 16:29

АрмИнфо.Азербайджанские военные примут участие в международных учениях по поиску и спасательным работам , который будет проведен с 24 мая в турецком городе Конья.

Как сообщает Turan со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на учениях примут участие военнослужащие разных стран мира. Азербайджан будет представлен военнослужащими Военно-Воздушных Сил и Военно-Морских Сил. Учения продлятся до 4 июня.

В этом году Азербайджан провел несколько совместных с Турцией военных учений. С 1 по 12 февраля в Карской области Турции состоялись совместные учения <Зима-2021>, 27 марта были проведены учения по борьбе с терроризмом, с 6 по 8 апреля состоялись совместные тактические учения войск связи.