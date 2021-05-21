Пятница, 21 Мая 2021 15:20

АрмИнфо.По состоянию на полдень 21 мая, ситуация, сложившаяся после провокаций, осуществленных ВС Азербайджана 12 и 13 мая на некоторых приграничных участках Сюникской и Гегаркуникской областей, существенно не изменилась.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, вечером 20 мая у Черного озера произошла ссора из-за видеозаписей с кадрами армянских и азербайджанских военнослужащих, распространяемые в армянском и азербайджанском сегменте соцсетей и СМИ. При этом отмечается, что ситуация была разрешена усилиями вышестоящего командования.

Минобороны РА призывает воздержаться от распространения подобных видео. "Они никоим образом не способствуют разрешению вопроса мирным путем, способствуя ненужному нарастанию напряженности.

В целом ситуация стабильная. Подразделения Вооруженных сил Армении полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанские ВС", - говорится в сообщении МО РА.