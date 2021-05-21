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АрмИнфо.По состоянию на полдень 21 мая, ситуация, сложившаяся после провокаций, осуществленных ВС Азербайджана 12 и 13 мая на некоторых приграничных участках Сюникской и Гегаркуникской областей, существенно не изменилась.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, вечером 20 мая у Черного озера произошла ссора из-за видеозаписей с кадрами армянских и азербайджанских военнослужащих, распространяемые в армянском и азербайджанском сегменте соцсетей и СМИ. При этом отмечается, что ситуация была разрешена усилиями вышестоящего командования.
Минобороны РА призывает воздержаться от распространения подобных видео. "Они никоим образом не способствуют разрешению вопроса мирным путем, способствуя ненужному нарастанию напряженности.
В целом ситуация стабильная. Подразделения Вооруженных сил Армении полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанские ВС", - говорится в сообщении МО РА.
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|МО Армении просит не распространять видеоролики с кадрами армянских и азербайджанских военных
|Никол Пашинян с Арменом Саркисяном обсудил шаги в направлении делимитации и демаркации границ
|Военные атташе зарубежных диппредставительств в РА воочию ознакомились с ситуацией в Сюникской области
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|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с попыткой убийства ВС Азербайджана жителя села Шош и военнослужащих АО Арцаха
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|Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность
|Парламентское большинство провалило голосование по заявлению, не позволяющему Пашиняну подписывать новый документ с Алиевым и Путиным
|Алиев считает, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана
|Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
|Премьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявления
|Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы ВС АР в Гегаркуникской области
|После завершения конфликта с Арменией Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев
|Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных
|Россия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницы
|Группа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документа
|МИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении
|И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян
|Посол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае
|Состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
|Армянский коньяк ARARAT Ani 7 завоевал золотую медаль в Лондоне
|Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинскую часть с ракетными комплексами "Полонез"
|Мишустин: Создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает в целом интересам всех государств Южного Кавказа
|Аппарат президента РА: Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документа
|В Национальном собрании должны пройти обсуждения в связи с документом, если они касаются территориальных изменений: Андраник Кочарян
|"Честь имею" призывает власти РА опубликовать проект, планируемого к подписанию документа, а граждан собраться перед правительством
|В Минобороны Армении сообщили об инциденте с участием азербайджанских ВС в Гегаркунике
|Пашинян пообещал поделиться всеми подробностями сегодня вечером
|Пол Гаван заверяет: Подготавливаемый доклад в ПАСЕ полностью отразит ситуацию в Армении
|Ущемление прав журналистов или двойные стандарты Минобороны Армении
|Европейские дипломаты отправилась в Сюник для ознакомления с ситуацией на месте
|Омбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения
|Министр экономики Армении исключает возможность уступки территорий
|Политик: Обращение Армении стало для ОДКБ экзаменом на прочность
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Блогер Лапшин выиграл иск против Азербайджана в ЕСПЧ
|Пашинян считает, что Карабахский конфликт до конца не урегулирован
|Делимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану - Пашинян
|Никол Пашинян назвал растиражирование видеоролика, снятого азербайджанскими военными в Гегаркунике, разрушительной деятельностью в тылу
|Наира Зограбян покидает ряды ППА
|ССС обвиняет бывшего вице-премьера Армена Геворкяна в легализации крупных денежных сумм
|Европарламент: Евросоюзу необходимо провести глубокую переоценку отношений с Турцией
|Раненные военнослужащие получат возможность трудоустроиться в налоговых органах страны
|Афины: Необходимо уважать территориальную целостность Армении
|За сутки в Армении подтвердился 191 случай заражения коронавирусом, выздоровело 472 человека
|Замглавы МИД Армении на консультациях в Москве отметил важность освобождения армянских военнопленных
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