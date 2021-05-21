Пятница, 21 Мая 2021 14:50

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 21 мая провел встречу с президентом республики Арменом Саркисяном.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники затронули ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе. Они обсудили ход реализации действий, направленных на вывод подразделений ВС Азербайджана с суверенной территории Армении и исключение посягательств на территориальную целостность Республики Армения.

Состоялся также обмен мнениями, вокруг позиции Армении и предъявляемых требований в вопросе старта процесса делимитации и демаркации границ. "Было подчеркнуто, что только после удовлетворения последних, будут созданы необходимые условия для старта соответствующих обсуждений в этом направлении", - говорится в сообщении.