Пятница, 21 Мая 2021 14:49

АрмИнфо.Минобороны Армении 20 мая организовал визит военных атташе зарубежных дипломатических представительств, аккредитованных в РА в Сюникскую область.

Как сообщает пресс-служба МО РА, цель визита - ознакомление на месте с ситуацией, сложившейся в результате проникновения азербайджанских военнослужащих на территорию Республики Армения.

Представители командования ответственного подразделения ВС Армении ознакомили военных атташе с ситуацией, сложившейся после 12 мая, развитием событий, действиями армянской стороны, ответили на интересующие военных атташе вопросы.

В сопровождении представителей командования военные атташе посетили окрестности Черного озера, зафиксировали присутствие азербайджанских военнослужащих на территории Республики Армения и понаблюдали за размещением армянских и азербайджанских сил в этом районе.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным.