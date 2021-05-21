Пятница, 21 Мая 2021 14:48

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившийся в соцсетях текст якобы "заявления" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по демаркации границ, призвал сдержанно относиться к таким "шальным публикациям" и ориентироваться на официальные источники, поскольку это хрупкая субстанция и очень серьёзные усилия прикладываются для урегулирования ситуации.

"В целом это настолько хрупкая субстанция, и прикладываются настолько серьезные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники", - заявил Песков РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать появившийся накануне в соцсетях текст трёхстороннего заявления.

Напомним, что экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян 19 мая на своей странице в Facebook написал о том, что и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян собирается подписать трехсторонний документ, согласно которому до окончательной демаркации армяно-азербайджанской границы Баку будут переданы 5 сел Тавушской области и 1 деревня Араратской области. По его словам, работа над данным документом завершена, он скоро будет подписан и ратифицирован.

В свою очередь Пашинян подтвердил наличие этого документа, и подчеркнул, что он 100% исходит из интересов РА и он его подпишет, если Баку выполнит свои обязательства.

Оппозиция в свою очередь накануне провела акцию протеста с требованием опубликовать документ, который Пашинян планирует подписать с президентом Азербайджана.