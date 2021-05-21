Пятница, 21 Мая 2021 13:14

АрмИнфо. Франция отправит наблюдателей для осуществления мониторинга внеочередных парламентских выборов в Армении, назначенных на 20 июня. Об этом сообщил посол Франции в РА Джонатан Лакот.

"Партнеры Армении мобилизованы, чтобы помочь ей организовать выборы, отвечающие самым высоким стандартам с точки зрения надежности и справедливости голосования. Франция внесет свой вклад в эти усилия посредством присутствия нескольких краткосрочных и долгосрочных наблюдателей", - сообщил Лакот.

Напомним, что премьер-министр РА Никол Пашинян в марте текущего года, на фоне внутриполитического кризиса в стране в связи с плачевными результатами войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, после консультаций с парламентскими силами, объявил о проведении в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов. НС РА 10 мая силой закона было распущено, после того, как во второй раз не выбрало нового премьера. В тот же день президент РА Армен Саркисян подписал указ о проведении в стране 20 июня выборов.

За ходом выборов, по приглашению армянских властей будет наблюдать наблюдательская миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Руководитель основного состава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи сообщил, что в состав миссии войдут 11 международных экспертов из девяти стран ОБСЕ. По его словам, 24 долгосрочных наблюдателя уже находятся в Ереване и будут работать по всей стране начиная с 26 мая. БДИПЧ также планирует запросить 250 краткосрочных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ для наблюдения за событиями в день выборов. Однако их представленность будет зависеть от ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Миссия оценит, в какой степени выборы проводятся в соответствии с международными обязательствами и стандартами демократических выборов, включая обязательства, согласованные всеми странами ОБСЕ, а также с национальным законодательством.