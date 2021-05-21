Пятница, 21 Мая 2021 12:42

АрмИнфо. Тема сохранности культурно- исторического наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах регулярно обсуждается в наших контактах как с официальным Баку, так и с официальным Ереваном. Об этом 21 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в частности, она затрагивалась в ходе рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан в первой половине мая.

"Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион. Работаем в выполнении принятом 13 апреля текущего года сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявлении, в котором обозначено, что сохранение и защита религиозного и культурного наследия относится к числу вопросов, которые требует от Азербайджана и Армении дополнительных усилия", - заключила Захарова.

Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время.

Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники. Азербайджан стер с лица земли армянскую церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая после завершения боевых действий была в сохранности. Властями Азербайджана сейчас меняется исторический облик Собора Святого Всеспасителя Казанченоц.