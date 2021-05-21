Пятница, 21 Мая 2021 12:41

АрмИнфо.Активизация Франции и США на Южном Кавказе, как минимум, сбалансирует роль России в региональных процессах. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Полагаю, что в случае наращивания дипломатических усилий Франции и США, в частности, в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования конфликта вокруг Арцаха, это автоматически приведет к сужению роли Москвы в данном процессе. Роли сильно возросшей по итогам прошлогодней азербайджано-турецкой агрессии в отношении Арцаха и Армении", - прогнозирует эксперт.

Полагая, что и сегодня Азербайджан остается достаточно важным партнером для США, Меграбян, при этом, считает, что эта важность никоим образом не мешает Армении добиваться и достичь сохранения регионального баланса между двумя странами. В этом свете, эксперт оценил армянскую дипломатию на американском векторе и усилия направленные на реализацию общих для Еревана и Вашингтона интересов как недостаточные и неудовлетворительные.

Меж тем, по его мнению, американское направление для Армении является неиссякаемым источником потенциала развития отношений. И в случае его реализации, Армения получит самые широкие возможности с точки зрения развития демократии и общего развития общества и страны. И, конечно, обеспечения безопасности, что в свете последних импульсов, представляется эксперту, крайне важным направлением сотрудничества Ереван-Вашингтон.

"В целом, в любом случае Южный Кавказ представляет для США чрезвычайную важность с точки зрения действующих и потенциальных коммуникаций. Этот регион имеет большой потенциал развития. Соответственно, мы уже видим рост интереса Вашингтона в отношении нашего региона. Параллельно мы видим озабоченность США фрагментарностью ЮК, наличием в регионе множества источников угроз, что, представляется достаточно важным", - подчеркнул он.

В качестве еще одного важного обстоятельства, обуславливающего интерес США к ЮК, Меграбян считает, линию администрации США, согласно которой авторитарно- коррумпированные режимы рассматриваются как угроза национальной безопасности страны. В этом свете, превращение Армении в мишень и жертву агрессивной политики коррумпированных авторитарных режимов с поддержки и попустительстве других подобных режимов, на его взгляд, приводит к озабоченности, соответственно, дополнительному росту интереса Соединенных Штатов к ситуации на Южном Кавказе, в целом.