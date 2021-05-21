Пятница, 21 Мая 2021 12:10

АрмИнфо.20 мая 2021 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана в честь 140-летия основания города Ашхабада в гибридном формате состоялось заседание Мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада.

Мероприятие открыл ректор Туркменского государственного архитектурно-строительного института П.Оразов.

Поблагодарив всех за активное участие, хяким города Ашхабада Я.Гылыджов отметил, что столица Туркменистана признана дружественным, гостеприимным, красивым с архитектурной точки зрения городом. Он рассказал об архитектурном проекте «Ашхабад-сити». Кратко рассказав о богатой истории Ашхабада, хяким подчеркнул политический авторитет столицы, где находится Региональный Центр ООН по Превентивной дипломатии для Центральной Азии, который проводит масштабные мероприятия международного значения.

Министр культуры Туркменистана А.Шамурадов в ходе своего выступления привел несколько строк из книги Президента Туркменистана «Белый город Ашхабад», рассказал о крупных культурных мероприятиях прошедших и планируемых в столице. Он особо подчеркнул принятие Ашхабада в членство Всемирной федерации туристических городов, а также рассказал об объектах, вошедших в Книгу рекордов Гиннеса.

На мероприятии посредством видеосвязи выступили заместитель Мэра города Кабул ИРА С.Сидиги, Мэр города Баку Э.Азиз оглы Азизов, Генеральный секретарь народного правительства муниципалитета города Ланьчжоу КНР Ч.Чэнху, Мэр города Ташкент Дж.Артыкходжаев, Заместитель Мэра города Нур-Султан Е.Кизатов, и.о. руководителя агентства международных связей Астраханской области РФ А.Айдин, Председатель Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга Е.Григорьев, Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва О.Шутенко.

Выступившие отметили, что Ашхабад является одним из красивейших городов Центральной Азии, богатый историческим прошлым и ныне ставший мегаполисом мирового уровня, национальным центром технологического прогресса и инноваций. Они отметили двусторонние отношения между городами, выстроенные на взаимной дружбе, поддержке и взаимодействии в различных сферах городского хозяйства. Также ораторы подчеркнули, что особо дорожат сложившимися узами дружбы и взаимопонимания с Ашхабадом.

На заседании участники также заслушали видеообращения Мэра города Альбукерке США Т.Келлера, Мэра города Тендо Японии С.Ямамото, Мэра города Анкара М.Яваша, заместителя Мэра города Бишкек В.Мозгачевой.

В ходе своего выступления Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч.Рустамова рассказала об уникальном дизайне, прогрессивном преобразовании столицы, которая за короткое время превратилась в настоящую «жемчужину» Центральной Азии. Она отметила, что в 2020 году Ашхабад подал заявку на вступление в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Дизайн», которая официально принята Секретариатом ЮНЕСКО.

На мероприятии также приняли участие представители Мэрий городов Кишинев, Пекин, Стамбул, Вена, Ереван.

Участникам заседания был показан видеоролик о достижениях туркменской столицы.

В конце мероприятия было принято Обращение к Уважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников Международного заседания Мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада, посвященного 140-летию основания Ашхабада.