Пятница, 21 Мая 2021 12:07

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 2 932 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 140 граждан (4,7%), выздоровело 484 человека, скончалось - 7.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение по положению на 11:00 21 мая получает 5 792 пациента.

С момента вспышки пандемии, в Армении было зарегистрировано 221 699 случаев заражения (21%), при этом количество выздоровевших составило 210 464 (94,9%), летальных исходов - 4 371 (1,9%). В общей сложности в Республике провели 1 053 007 тестов на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день было выявлено 3 случая, когда у больных был диагностирован коронавиурс, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1072.