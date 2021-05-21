Пятница, 21 Мая 2021 12:05

АрмИнфо.Правительство Армении обязано немедленно опубликовать содержание проекта документа о делимитации границ РА и без согласия граждан от имени Республики Армения не подписывать документы, которые касаются территориальной целостности, несут угрозу суверенитету и физической безопасности граждан. Об этом говорится в официальном заявлении Армянской ассоциации юристов (ААЮ).

В источнике отмечено, что в данных вопросах отсутствие транспарентности, подотчетности в работе правительства не только углубит недоверие граждан к правительству и не предотвратит новые нарушения их прав, но и создаст благоприятную почву для более грубых и массовых их нарушений.

Отметим, что согласно проекту нового трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России, появившемуся накануне в сети и подлинность которого подтвердил Пашинян, создается совместная Комиссия по вопросам делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией. Правительства двух республик до 31 мая 2021 года формируют национальные делегации в рамках Комиссии. Так же правительство России до 31 мая формирует национальную делегацию для осуществления консультативного содействия в рамках Комиссии.

Делегации возглавляются специальными полномочными представителями, назначенными в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации. В заявлении говорится так же о том, что Комиссия до 30 июня 2021 года проведет первое заседание. Все вопросы, связанные с надлежащим выполнением настоящего Заявления и достижением целей ее работы будут решаться исключительно политико- дипломатическим путем, в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне.