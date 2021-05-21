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 Пятница, 21 Мая 2021 12:01
Марианна Мкртчян

Омбудсмен Армении: Мир - наивысшая ценность для нас, но мы не должны позволять себе опьянеть ложным Азербайджанским мирным процессом

Омбудсмен Армении: Мир - наивысшая ценность для нас, но мы не должны позволять себе опьянеть ложным Азербайджанским мирным процессом

АрмИнфо.Мир - наивысшая ценность для нас, но мы не должны позволять себе опьянеть ложным Азербайджанским мирным процессом!  Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Он ещё раз специально отметил, что лишь делимитация с Азербайджаном, без создания зоны безопасности, не только не обеспечит права граждан Республики Армения и особенно приграничных жителей РА, но и станет причиной новых нарушений прав и новой напряженности, пока по меньшей мере существуют эти условия:

"1) Высшие азербайджанские власти не только не остановили, но и углубили политику Армянофобии и достигающую фашизма политику враждебности по отношению ко всему населению Армении, ко всему армянскому народу.

2) По такому же принципу Президент Азербайджана постоянно говорит языком угроз в адрес нашей страны и всего населения.

3) Азербайджанские власти умышленно продолжают причинять душевные страдания семьям пленных и пропавших без вести с армянской стороны, нарушают права пленных, не разглашая их реальное число и не возвращая их на родину.

4) не была устранена реальная опасность повторения азербайджанских зверств, совершенных в отношении гражданских лиц и военнослужащих армянской стороны во время войны, и никто не был привлечен к ответственности за произошедшее.

5) Азербайджанские военные служащие незаконно находятся на суверенной территории Республики Армения, в Гегаркунике и Сюнике, нарушая душевное равновесие армянского общества.

6) По соседству с селами Гегаркуника и Сюника азербайджанские вооруженные продолжают грубым образом нарушать права приграничных жителей Республики Армения (угрозы гражданам Республики Армения (включая пастухам) с демонстрацией оружия, люди лишены возможности использовать свои земельные участки и пастбища, периодические стрельбы около сел Республики Армения и т.д.).

7) на дорогах между общин Сюника фиксируются грубые нарушения прав и провокации (забрасывания гражданского автомобиля Республики Армения камнями по дороге из Гориса в Капан, затаскивание пастуха села Аравус и удар в глаз, перекрытие азербайджанской машиной дороги из Капана в село Чакатен, невозвращение животных приграничный жителей Республики Армения, перешедших на территорию под азербайджанским контролем и другие происшествия). Размещением азербайджанских знаков, флагов и военных на этих дорогах постоянно нарушаются права граждан Республики Армения (цель психологического напряжения и устрашения, ограничение свободного передвижения людей и т. д.).

Особое примечание: делимитация, в целом имеет принципиальную важность для любой страны. Это также гарантия прав человека.

Однако делимитация может занять годы, если не десятилетия, и пока существуют перечисленные условия, безотлагательность реального обеспечения прав приграничных жителей и граждан Армении требует создания зоны безопасности вокруг Гегаркуника и Сюника на всех участках границы с Азербайджаном. То есть делимитация может быть осуществлена создания зоны безопасности или, по крайней мере, параллельно.

Для восстановления нарушенной нормальной жизни и прав граждан Республики Армения и, в первую очередь, жителей приграничья, вооруженные служащие Азербайджана, флаги и знаки должны быть удалены из окрестностей сел Республики Армения и дорог между общинами.

В этом случае делимитация будет сопровождаться новыми нарушениями прав граждан Республики Армения и особенно приграничных жителей и напряжением в обществе.  Все это не сможет обеспечивать мир в регионе", - отметил Арман Татоян.


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