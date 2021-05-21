Пятница, 21 Мая 2021 10:17

АрмИнфо. Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян встретилась с Госсекретарем МИД Франции Жан-Батистом Лемуаном.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, в ходе встречи посол представила ситуацию на границе с Республикой Армения после недавних провокаций Азербайджана, поблагодарил Францию за ее четкую позицию по данному вопросу и за ее твердую поддержку Армении. Были затронуты актуальные вопросы армяно-французского двустороннего

сотрудничества.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным.