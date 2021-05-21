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 Пятница, 21 Мая 2021 10:06
Марианна Мкртчян

Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность

Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность

АрмИнфо. Главы МИД Канады и России Марк Гарно и Сергей Лавров обсудили в Рейкьявике ситуацию в Арктике, Венесуэле и Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении канадского МИД по итогам завершившейся министерской встречи Арктического совета (АС).

"Министр подтвердил, что Канада твердо поддерживает работу Арктического совета и продолжит сотрудничать со всеми арктическими государствами и постоянными участниками из числа коренных народов ради продвижения устойчивого экономического, социального и культурного развития, а также ради инициатив по охране окружающей среды в арктическом регионе", - указали в ведомстве.

Гарно и Лавров также обсудили ситуацию в Венесуэле и Нагорном Карабахе. "Гарно вновь повторил, что Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность и выражает надежду на то, что стороны смогут предпринять значимые действия, включая ускорение освобождения задержанных и передачу останков погибших, расследование и судебное преследование всех предполагаемых военных преступлений, и сотрудничество по разминированию.  Мы продолжим поддерживать главную роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в достижении постоянного урегулирования этого конфликта", - говорится в заявлении МИД Канады.

Кроме того, Гарно высказал Лаврову известную позицию Оттавы по Крыму, выразил озабоченность в связи с недавними перемещениями российских войск вдоль украинской границы, а также призвал Москву освободить осужденного Алексея Навального. 


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