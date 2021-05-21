Пятница, 21 Мая 2021 00:39

АрмИнфо. Парламентское большинство провалило голосование по заявлению, которое запретило бы и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну подписывать межгосударственные документы без согласия парламента.

Правящая фракция “Мой шаг” приняла решение не участвовать в голосовании, тем самым сорвав его. “За” высказалась лишь оппозиция - 25 человек.

Между тем, в проекте решения, подготовленного оппозиционной фракцией "Просвещенная Армения", говорилось о том, что согласно статье 116-й Конституции Армении, Национальное Собрание ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры, которые относятся к основным правам и свободам, а также обязанностям человека и гражданина. Помимо этого, согласно статье 205-ой Основного закона страны, вопросы, касающиеся изменения территории Республики Армения, решаются посредством референдума, а постановление о проведении референдума, по предложению Правительства, принимает Национальное Собрание большинством голосов от общего числа депутатов.

В связи с этим, как отмечалось в документе, и.о. главы правительства не имеет права своей подписью придавать силу документу, который может вступить в силу исключительно в результате ратификации парламентом или по итогам референдума.

В тексте заявления содержался также призыв к и.о. премьер-министра Пашиняну "воздержаться от принятия единоличных решений, затрагивающих все общество и государство, а также будущее нации".