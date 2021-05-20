Четверг, 20 Мая 2021 20:37

АрмИнфо. Важным положением нового трехстороннего соглашения является то, что обстановка на границе решается не за счет передвижения воск, а только дипломатическим политическим путем. Об этом заявил, выступая в парламенте, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

При этом он призвал не опасаться разговоров о делимитации и демаркации границы между странами. "По итогам первой карабахской войны около 70 кв. км. территорий Советской Армении перешли под контроль Азербайджана. Вместе с тем, под контролем ВС Армении есть территории, которые когда-то входили в состав советского Азербайджана, и есть азербайджанские боевые посты, которые с 90-х гг. находятся в территории Советской Армении. Мы сейчас должны понять, что будем с этим делать", - заявил он. Эти вопросы, как указал он, должны быть решены с помощью трёхсторонней Комиссии по делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана.

Вместе с тем, в очередной раз Пашинян заверил, что нет тайного приложения к подписанному Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. В этом контексте он выразил свое недоумения тем, что граждане требуют полной транспарентности процесса. "Может еще потребуют разглашать детали разговора с Путиным или президентом Франции? С нами больше не будут иметь дело, поскольку это признак несерьезного отношения", - заявил и.о. премьер-министра.

Пашинян коснулся сегодняшних заявлений представителей МИД Армении о том, что они не были проинформированы о наличии документа. По его словам, это невозможно, поскольку документы подобного рода он не может получить иначе как через дипломатические каналы.

Отметим, что согласно проекту нового трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России, появившемуся в сети и подлинность которого подтвердил Пашинян, создается совместная Комиссия по вопросам делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с

последующей ее демаркацией. Правительства двух республик до 31 мая 2021 года формируют национальные делегации в рамках Комиссии. Так же правительство России до 31 мая формирует национальную делегацию для осуществления консультативного содействия в рамках Комиссии. Делегации возглавляются специальными полномочными представителями, назначенными в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации. В заявлении говорится так же о том, что Комиссия до 30 июня 2021 года проведет первое заседание. Все вопросы, связанные с надлежащим выполнением настоящего Заявления и достижением целей ее работы будут решаться исключительно политико- дипломатическим путем, в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне.