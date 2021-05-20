Четверг, 20 Мая 2021 20:12

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, подтвердил подлинность появившегося в сети проекта нового трехстороннего заявления.

Согласно проекту этого документа - заявления главами Азербайджана, Армении и России создается совместная Комиссия по вопросам делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией.

Правительства двух республик до 31 мая 2021 года формируют национальные делегации в рамках Комиссии. Так же правительство России до 31 мая формирует национальную делегацию для осуществления консультативного содействия в рамках Комиссии. Делегации возглавляются специальными полномочными представителями, назначенными в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

В заявлении говорится так же о том, что Комиссия до 30 июня 2021 года проведет первое заседание. Все вопросы, связанные с надлежащим выполнением настоящего Заявления и достижением целей ее работы будут решаться исключительно политико-дипломатическим путем, в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне.