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|Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
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АрмИнфо. По поручению военной прокуратуры Севанского гарнизона отдел полиции г.Варденис получил фактическую информацию о том, что 12 мая группа военнослужащих ВС Азербайджана незаконно пересекла государственную границу Армении в районе населенных пунктов Верин Шоржа и Норабак.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 300.2 части второй статьи 329 Уголовного кодекса РА. В официальном сообщении Прокуратуры говорится, что азербайджанские военнослужащие проникли на глубину 2-3 км территории Армении и, расположившись там, начали угрожать огнем военнослужащим Вооруженных сил РА, заявив, что территория принадлежит Азербайджану.
Военная прокуратура поручила Управлению полиции Вардениса, Министерству обороны РА расследовать обстоятельства незаконного вторжения на территорию Республики Армения, и действия, указанные в СМИ, в том числе и обстоятельств, которые зафиксированы на видео (Азербайджанские ВС выгоняют грубым образом армянских военнослужащих - Ред.).
Так же, в результате проверки было установлено, что большое количество азербайджанских военнослужащих проникло на административную территорию поселка Кут Гегаркуникской области 17 мая, вынудив покинуть свои позиции солдат N-го военного корпуса Министерства обороны РА, применяя насилие в отношении военнослужащих РА, заставив их покинуть свои позиции. В результате действий подразделений ВС Армении военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики были отброшены на исходные позиции. В связи с вышеуказанным возбуждено уголовное дело по делам о нарушении правил прохождения военной службы, халатном отношении к службе в соответствии с частью 3 статьи 365, частью 2 статьи 376 Уголовного кодекса РА.
|Пашинян сообщил о массовых столкновениях между армянскими и азербайджанскими ВС по всей протяженности границы
|Алиев считает, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана
|Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
|Премьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявления
|Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы ВС АР в Гегаркуникской области
|После завершения конфликта с Арменией Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев
|Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных
|Россия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницы
|Группа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документа
|МИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении
|И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян
|Посол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае
|Состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
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|Аппарат президента РА: Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документа
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|Европейские дипломаты отправилась в Сюник для ознакомления с ситуацией на месте
|Омбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения
|Министр экономики Армении исключает возможность уступки территорий
|Политик: Обращение Армении стало для ОДКБ экзаменом на прочность
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Блогер Лапшин выиграл иск против Азербайджана в ЕСПЧ
|Пашинян считает, что Карабахский конфликт до конца не урегулирован
|Делимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану - Пашинян
|Никол Пашинян назвал растиражирование видеоролика, снятого азербайджанскими военными в Гегаркунике, разрушительной деятельностью в тылу
|Наира Зограбян покидает ряды ППА
|ССС обвиняет бывшего вице-премьера Армена Геворкяна в легализации крупных денежных сумм
|Европарламент: Евросоюзу необходимо провести глубокую переоценку отношений с Турцией
|Раненные военнослужащие получат возможность трудоустроиться в налоговых органах страны
|Афины: Необходимо уважать территориальную целостность Армении
|За сутки в Армении подтвердился 191 случай заражения коронавирусом, выздоровело 472 человека
|Замглавы МИД Армении на консультациях в Москве отметил важность освобождения армянских военнопленных
|Пашинян обещает подписать оговоренный документ, если Баку выполнит договорённости
|Около 500-600 азербайджанских военнослужащих находятся на территории Армении - Пашинян
|Омбудсмен Армении: вопрос защиты и восстановления прав армянских военнослужащих должен решаться в рамках уголовного производства
|Партия "Блок нацдемократов" примет участие в предстоящих выборах в составе блока "Свободная Родина"
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу продолжили обсуждение ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана
|Москва и Вашингтон обсудили поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Марукян призывает Пашиняна не идти на теневые переговоры и не подписывать документы за спиной народа
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном
|Никол Пашинян: Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопросы в русле «коридорной» логики
|Айвазян: Проникновение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности государства-члена ОДКБ
|Посольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения ряда областей Республики
|Татоян продолжает настаивать на создании зоны безопасности на границах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Акробатическое представление французского современного цирка пройдет в Ереване и Гюмри
|В МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации
|Зась: В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении
|Генпрокуратура подводит итоги уголовного дела по факту организации и проведения массовых беспорядков в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года
|Назначен новый и.о. директора Нацпарка <Дилижан>
|Николай Бордюжа: Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства - самая крайняя мера
|МО Армении: Азербайджан не явился на переговоры по разрешению ситуации в Сюнике и Гегаркунике
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