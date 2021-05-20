Четверг, 20 Мая 2021 20:10

АрмИнфо. По поручению военной прокуратуры Севанского гарнизона отдел полиции г.Варденис получил фактическую информацию о том, что 12 мая группа военнослужащих ВС Азербайджана незаконно пересекла государственную границу Армении в районе населенных пунктов Верин Шоржа и Норабак.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 300.2 части второй статьи 329 Уголовного кодекса РА. В официальном сообщении Прокуратуры говорится, что азербайджанские военнослужащие проникли на глубину 2-3 км территории Армении и, расположившись там, начали угрожать огнем военнослужащим Вооруженных сил РА, заявив, что территория принадлежит Азербайджану.

Военная прокуратура поручила Управлению полиции Вардениса, Министерству обороны РА расследовать обстоятельства незаконного вторжения на территорию Республики Армения, и действия, указанные в СМИ, в том числе и обстоятельств, которые зафиксированы на видео (Азербайджанские ВС выгоняют грубым образом армянских военнослужащих - Ред.).

Так же, в результате проверки было установлено, что большое количество азербайджанских военнослужащих проникло на административную территорию поселка Кут Гегаркуникской области 17 мая, вынудив покинуть свои позиции солдат N-го военного корпуса Министерства обороны РА, применяя насилие в отношении военнослужащих РА, заставив их покинуть свои позиции. В результате действий подразделений ВС Армении военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики были отброшены на исходные позиции. В связи с вышеуказанным возбуждено уголовное дело по делам о нарушении правил прохождения военной службы, халатном отношении к службе в соответствии с частью 3 статьи 365, частью 2 статьи 376 Уголовного кодекса РА.