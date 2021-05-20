Четверг, 20 Мая 2021 19:28

АрмИнфо. Европейский парламент 607 голосами против 27 при 54 воздержавшихся принял резолюцию об армянских военнопленных. Европарламент призывал Азербайджна немедленно и безоговорочно освободить всех армянских военнопленных, как военных, так и гражданских, задержанных во время или после конфликта (44=х дневной войны в Арцахе - Ред.).

В заявлении Европейского парламента в частности говорится:

- принимая во внимание свои предыдущие резолюции по Армении и Азербайджану, - принимая во внимание заседание Совета партнерства ЕС-Армения от 17 декабря 2020 года и заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан 18 декабря 2020 года и их соответствующие выводы, - принимая во внимание Устав Организации Объединенных Наций (ООН), Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Европейскую конвенцию о правах человека и Женевскую конвенцию (III) об обращении с заключенными Война, - принимая во внимание трехстороннее заявление о прекращении огня Арменией, Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, - принимая во внимание отчет <Хьюман Райтс Вотч> от 19 марта 2021 г., озаглавленный <Азербайджан: армянские военнопленные, подвергшиеся насилию в условиях содержания под стражей>, - принимая во внимание заявление ЕС от 28 апреля 2021 года о пленных в результате недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, - принимая во внимание Заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 25 октября 2020 года, 30 октября 2020 года, 14 декабря 2020 года, 13 апреля 2021 года и 5 мая 2021 года, - принимая во внимание уведомление Европейского суда по правам человека Комитету министров Совета Европы от 9 марта 2021 года в соответствии с правилом 39 Регламента Суда о временных мерах в связи с недавним вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном, - принимая во внимание правила 144 (5) и 132 (4) своих Правил процедуры,

A. поскольку с момента первой войны из-за Нагорного Карабаха между 1988 и 1994 годами международное сообщество пыталось добиться прочного и всеобъемлющего мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ;

B. поскольку последний вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном с 27 сентября по 10 ноября 2020 года унес жизни более 5000 солдат, тысячи мирных жителей были перемещены; конфликт продолжает влиять на население из-за отсутствия информации о местонахождении родственников, возвращения лишь некоторых военнопленных и других пленных лиц, проблем с возвращением человеческих останков, препятствий для доступа к гуманитарной помощи и уничтожения базовой инфраструктуры;

C. поскольку люди, пострадавшие в ходе этого давнего конфликта, уже испытали чрезмерные страдания; в то время как в целом конфликт привел к большим и неприемлемым жертвам среди гражданского населения;

D. поскольку боевые действия закончились через 44 дня после заключения соглашения о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вокруг него между Арменией, Азербайджаном и Россией, которое было подписано 9 ноября 2020 года и вступило в силу 10 ноября 2020 года;

E. поскольку пункт 8 трехстороннего заявления о прекращении огня предусматривает обмен военнопленных, заложников и других задержанных, а также останков убитых; поскольку эти обмены должны проводиться в соответствии с принципом <все для всех>;

F. поскольку и Армения, и Азербайджан являются участниками Женевской конвенции (III) об обращении с военнопленными, статья 118 которой предусматривает, что военнопленные должны быть освобождены и репатриированы без промедления после прекращения активных боевых действий; поскольку статья 13 Женевской конвенции (III) гласит, что с военнопленными следует всегда обращаться гуманно, запрещается любое незаконное действие или бездействие держащего в плену государства, приводящее к смерти или серьезно угрожающее здоровью военнопленного, находящегося у него под стражей, и будет рассматриваться как серьезное нарушение Конвенции; поскольку Конвенция также защищает военнопленных от актов насилия или запугивания, оскорблений и любопытства общественности;

G. поскольку военнослужащие и гражданские лица, задержанные до и после прекращения огня, пользуются разным статусом в соответствии с международным правом; поскольку, с одной стороны, военнослужащие, взятые в плен до и после прекращения огня, должны быть признаны военнопленными и пользоваться защитой в соответствии с Женевскими конвенциями; принимая во внимание, что, с другой стороны, гражданские лица, задержанные во время конфликта, должны быть признаны защищаемыми лицами и также находятся под защитой в соответствии с Женевскими конвенциями; поскольку гражданские лица, задержанные после прекращения огня, вместо этого пользуются защитой в соответствии с международным правом прав человека;

H. поскольку с тех пор, как военные действия были приостановлены, было проведено несколько обменов пленными, как военными, так и гражданскими, последний из которых состоялся 4 мая 2021 года;

I. поскольку, согласно тревожным сообщениям, около 200 армян содержатся в азербайджанском плену; в то время как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что он получил жалобы в отношении 249 армян, захваченных Азербайджаном; в то время как ЕСПЧ применил временные меры в отношении 229 армян, а 183 все еще остаются в силе; поскольку ЕСПЧ 9 марта 2021 года пришел к выводу, что Азербайджан не выполнил эти меры, посчитав предоставленную информацию слишком общей и ограниченной; поскольку власти Азербайджана признали, что 72 армянина находятся в плену; в то время как в отношении еще 112 человек никакой информации в ЕСПЧ не было предоставлено Азербайджаном; тогда как судьба остальных армянских военнопленных неизвестна; тогда как с момента прекращения боевых действий,

J. поскольку ЕСПЧ также получил жалобы в отношении 16 азербайджанцев, предположительно захваченных Арменией, 12 из которых были репатриированы в декабре 2020 года; поскольку ЕСПЧ приостановил рассмотрение дела в соответствии с Правилом 39 в отношении других четырех лиц, учитывая характер информации, полученной от правительства Армении;

K. поскольку поступали достоверные сообщения о том, что армянские военнослужащие и гражданские лица также были взяты в плен после прекращения боевых действий 10 ноября 2020 года; поскольку власти Азербайджана заявляют, что эти заложники и заключенные являются террористами и не заслуживают статуса военнопленных согласно Женевской конвенции;

L. поскольку <Хьюман Райтс Вотч> сообщила 19 марта 2021 года, что азербайджанские силы безопасности и вооруженные силы злоупотребляли армянскими военнопленными, подвергая их жестокому и унижающему достоинство обращению и пыткам либо во время их захвата, либо во время их перевозки, либо во время содержания под стражей в различных местах содержания под стражей; поскольку азербайджанские силы применяли насилие для задержания гражданских лиц и подвергали их пыткам и бесчеловечным и унижающим достоинство условиям содержания под стражей, что привело к гибели по меньшей мере двух задержанных в азербайджанском плену; поскольку азербайджанские силы задерживали этих гражданских лиц, хотя не было доказательств того, что они представляли какую-либо угрозу безопасности, которая могла бы оправдать их задержание в соответствии с международным гуманитарным правом; поскольку Азербайджан отрицает обвинения в том, что армянские военнопленные подвергались обращению, нарушающему Женевские конвенции;

M. поскольку видео, распространенные в Интернете и социальных сетях, как сообщается, демонстрируют доказательства жестокого обращения и жестокого обращения с пленными со стороны военнослужащих обеих сторон; поскольку нет никаких указаний на то, что власти Азербайджана или Армении провели быстрое, открытое и эффективное расследование этих инцидентов или что расследования, если таковые были, привели к уголовному преследованию; принимая во внимание утверждения о том, что военнопленные и другие защищаемые лица подвергались внесудебным казням, насильственным исчезновениям и осквернению умерших;

N., тогда как 17 мая 2021 года Комиссия объявила о выделении дополнительных 10 миллионов евро в виде гуманитарной помощи для помощи гражданским лицам, пострадавшим от недавнего конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, обеспечивая помощь ЕС нуждающимся, с начала боевые действия в сентябре 2020 года - более 17 миллионов евро;

O. поскольку все стороны должны предоставлять обновленные карты минных полей, чтобы позволить гражданским лицам вернуться в бывшие районы конфликта;

P. в то время как в `` Парке военных трофеев '', открытом в Баку 12 апреля 2021 года, по сообщениям, выставлена армянская военная техника, восковые манекены с изображением мертвых и умирающих армянских солдат и модели армянских военнопленных, закованных в клетку, что может быть воспринято как прославление насилия и рискует разжечь дальнейшие враждебные настроения, язык вражды или даже бесчеловечное обращение с оставшимися военнопленными и другими пленными армянскими гражданами, тем самым сохраняя атмосферу ненависти и противореча любым официальным заявлениям о примирении;

Q. поскольку 12 мая 2021 года войска из Азербайджана временно вошли на территорию Армении, что является нарушением территориальной целостности Армении и международного права; поскольку это нарушение суверенной территории Армении последовало за тревожными заявлениями представителей Азербайджана, включая президента, которые, как представляется, выдвигали территориальные претензии и угрожали применением силы и тем самым подрывали усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе;

R. поскольку репатриация человеческих останков и оказание гуманитарной помощи населению, серьезно пострадавшему от конфликта, происходили в последние месяцы;

S. поскольку необходимы новые усилия для укрепления доверия между обеими странами и достижения прогресса на пути к прочному миру;

1. Европейский парламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских заключенных, как военных, так и гражданских, задержанных во время и после конфликта, и чтобы Азербайджан воздерживался от произвольных задержаний в будущем; настоятельно призывает стороны полностью выполнить трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, которое предусматривает обмен военнопленными, заложниками и другими задержанными, а также останками погибших в ходе боевых действий;

2. сожалеет о насилии, имевшем место во время последней войны между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха; выражает солидарность с жертвами и их семьями; выражает сожаление по поводу нарушения режима прекращения огня, которое привело к дальнейшим человеческим страданиям, гибели людей и разрушениям; осуждает все нападения на мирных жителей и напоминает об обязательствах государств по международному гуманитарному праву защищать жизни гражданских лиц;

3. настоятельно призывает правительство Азербайджана предоставить исчерпывающие списки всех лиц, содержащихся в его плену в связи с вооруженным конфликтом, и предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья, включая тех, кто умер в плену;

4. Напоминает, что отказ от раскрытия информации о судьбе и местонахождении пропавших без вести лиц может быть приравнен к насильственному исчезновению, которое как Азербайджан, так и Армения взяли на себя обязательство предотвращать; призывает все стороны выяснить судьбу и местонахождение пропавших без вести и достойно обращаться с трупами;

5. Требует, чтобы правительство Азербайджана уважало правовые гарантии, разрешило доступ адвокатов, врачей и правозащитников к армянским заключенным и облегчило их общение с родственниками;

6. выражает свою серьезную озабоченность по поводу достоверных сообщений, согласно которым армянские военнопленные и другие пленники содержались и содержатся в унижающих достоинство условиях и что они подвергались бесчеловечному обращению и пыткам в плену или во время содержания под стражей; осуждает все случаи пыток и насильственных исчезновений, в том числе совершенные в ходе вооруженного конфликта, а также жестокое обращение и осквернение тел;

7. призывает власти Азербайджана обеспечить лицам, все еще находящимся под стражей, все меры защиты, требуемые в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом, включая свободу от пыток и бесчеловечного обращения; призывает власти Армении и Азербайджана проводить независимые, быстрые, публичные и эффективные расследования и преследовать в судебном порядке все заслуживающие доверия утверждения о серьезных нарушениях Женевских конвенций и других нарушениях международного права и военных преступлениях, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных и возмещение за них. жертвы, возможно, с помощью специальной международной миссии; призывает правительство Азербайджана в полной мере сотрудничать с ЕСПЧ в расследовании достоверности сообщений о бесчеловечном обращении с армянскими заключенными и привлечении виновных к ответственности;

8. Напоминает, что в настоящее время нет общедоступной достоверной информации об азербайджанских военнопленных и задержанных в армянском плену;

9. напоминает всем сторонам в конфликте об их обязательстве соблюдать международное гуманитарное право, которое запрещает пытки и другое унижающее достоинство или бесчеловечное обращение, и вновь заявляет, что пытки и жестокое обращение с военнопленными представляют собой военные преступления;

10. Решительно осуждает инцидент, произошедший 9 апреля 2021 года, когда власти Азербайджана отправили пустой самолет, который должен был репатриировать задержанных армян; считает этот акт в высшей степени бесчувственным и, более того, свидетельством в целом унизительного отношения Азербайджана к заключенным-армянам и их семьям;

11. Настаивает на настоятельной необходимости воздерживаться от любой враждебной риторики или действий, которые могут быть восприняты как разжигание ненависти или откровенного насилия, или как поддержка безнаказанности, или которые могут подорвать усилия по созданию и поощрению атмосферы, способствующей доверию и примирению, сотрудничеству и прочный мир;

12. Призывает правительство Азербайджана в полной мере сотрудничать с ЕСПЧ в вопросе армянских заключенных и соблюдать временные меры Суда, который обязал Азербайджан предоставить подробную информацию об условиях содержания заключенных, их состоянии здоровье и меры, принятые для их возвращения;

13. Выражает уверенность в том, что полный обмен пленными и останками умерших и окончательное урегулирование этого вопроса является чрезвычайной гуманитарной ситуацией, особенно для семей пострадавших, и станет первой, крайне необходимой мерой укрепления доверия, которая позволит элементарная стабильность в регионе;

14. призывает правительство Азербайджана гарантировать свободный и беспрепятственный доступ к заключенным для соответствующих международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста и Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания;

15. Подчеркивает срочную необходимость обеспечить, чтобы гуманитарная помощь доходила до тех, кто в ней нуждается, чтобы была обеспечена безопасность армянского населения и его культурного наследия в Нагорном Карабахе и чтобы внутренне перемещенные лица и беженцы могли вернуться в свои прежние места проживания. ;

16. Настойчиво настаивает на том, чтобы обе стороны воздерживались от любых действий, разрушающих армянское наследие в Азербайджане и азербайджанское наследие в Армении; призывает к полному восстановлению разрушенных объектов и к более активному участию международного сообщества в защите всемирного наследия в регионе;

17. напоминает об усилиях международного сообщества, возглавляемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ, по поиску мирного, прочного, всеобъемлющего и устойчивого решения на основе Основных принципов ОБСЕ 2009 года (неприменение силы, территориальная целостность, и Равные права и самоопределение народов) с целью определения будущего статуса Нагорно-Карабахского региона; напоминает, что этого можно достичь только путем политического урегулирования путем переговоров при искренней приверженности всех заинтересованных сторон; призывает стороны как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ; призывает правительства Армении и Азербайджана, а также международных посредников,

18. Сожалеет о том, что государства-члены ЕС, участвующие в Минской группе ОБСЕ, не присутствовали при заключении соглашения о прекращении огня, и что ЕС не продемонстрировал лидерство в привлечении двух своих высоко ценимых восточных партнеров за стол переговоров;

19. выражает сожаление по поводу открытия так называемого парка трофеев в Баку, открытого для публики с 14 апреля 2021 года, поскольку это еще больше усиливает давние враждебные настроения и подрывает взаимное доверие между Арменией и Азербайджаном; поэтому настоятельно призывает закрыть его без промедления;

20. Призывает вице-президента Комиссии / Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности (VP / HR) и Комиссию предложить всю необходимую помощь как Армении, так и Азербайджану в укреплении режима прекращения огня и поддержать любые усилия. вести к стабильности, реконструкции, укреплению доверия и послевоенному восстановлению, а также внимательно следить за выполнением положений о прекращении огня, особенно в том, что касается его механизма наблюдения; призывает Европейскую службу внешних связей, Комиссию и государства-члены усилить свою поддержку и сотрудничество с гражданским обществом и правозащитниками, в частности, в отношении ограничений на их работу; считает, что специальный представитель ЕС на Южном Кавказе должен сыграть важную роль в этом отношении;

21. Призывает Комиссию и государства-члены продолжать поддерживать оказание срочной гуманитарной помощи и работу международных организаций в этой области и по защите культурного и религиозного наследия, а также поддерживать организации гражданского общества в Армении и Азербайджане. которые действительно способствуют примирению;

22. Призывает вице-президента / представителя по правам человека вместе с государствами- членами также рассмотреть вопросы безопасности, стабильности и регионального сотрудничества на Южном Кавказе на предстоящем саммите Восточного партнерства осенью 2021 года;

23. Поручает своему Президенту направить эту резолюцию вице-президенту Комиссии / Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности, Совету, Комиссии, правительствам и парламентам государств-членов, Секретарю Организации Объединенных Наций - Генеральный секретарь ОБСЕ, сопредседатели Минской группы, президент, правительство и парламент Армении, а также президент, правительство и парламент Азербайджана.