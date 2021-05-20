|Пашинян сообщил о массовых столкновениях между армянскими и азербайджанскими ВС по всей протяженности границы
|Алиев считает, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана
|Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
|Премьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявления
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|Россия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницы
|Группа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документа
|МИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении
|И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян
|Посол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае
|Состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
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АрмИнфо.Россия накопила большой опыт в вопросе делимитации и демаркации государственной границы и готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении по этой проблематике. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая в четверг на вопрос ТАСС на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Россия готова была бы в случае соответствующего запроса со стороны Баку и Еревана оказать консультативное содействие в этом процессе, - сказал замминистра. - У нас большая работа проводилась по делимитации границ по нашему периметру и с Казахстаном, и с другими странами, с Китаем. У нас накоплен опыт такой работы. Поэтому мы готовы участвовать, но, я еще раз повторю, в случае наличия соответствующего обращения и согласия всех сторон".
Руденко отметил, что результатом работы по решению вопроса делимитации и демаркации должен стать договор о государственной границе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности предложила оказать Баку и Еревану содействие по урегулированию ситуации на границе и выступила с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии для делимитации и демаркации границы, в которой РФ могла бы принять участие в качестве консультанта или посредника. Отвечая на вопрос, последовала ли какая-то реакция от сторон, Руденко сказал, что пока "не знает об их реакции".
|Пашинян сообщил о массовых столкновениях между армянскими и азербайджанскими ВС по всей протяженности границы
|Алиев считает, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана
|Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
|Премьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявления
|Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы ВС АР в Гегаркуникской области
|После завершения конфликта с Арменией Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев
|Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных
|Россия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницы
|Группа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документа
|МИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении
|И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян
|Посол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае
|Состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
|Армянский коньяк ARARAT Ani 7 завоевал золотую медаль в Лондоне
|Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинскую часть с ракетными комплексами "Полонез"
|Мишустин: Создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает в целом интересам всех государств Южного Кавказа
|Аппарат президента РА: Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документа
|В Национальном собрании должны пройти обсуждения в связи с документом, если они касаются территориальных изменений: Андраник Кочарян
|"Честь имею" призывает власти РА опубликовать проект, планируемого к подписанию документа, а граждан собраться перед правительством
|В Минобороны Армении сообщили об инциденте с участием азербайджанских ВС в Гегаркунике
|Пашинян пообещал поделиться всеми подробностями сегодня вечером
|Пол Гаван заверяет: Подготавливаемый доклад в ПАСЕ полностью отразит ситуацию в Армении
|Ущемление прав журналистов или двойные стандарты Минобороны Армении
|Европейские дипломаты отправилась в Сюник для ознакомления с ситуацией на месте
|Омбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения
|Министр экономики Армении исключает возможность уступки территорий
|Политик: Обращение Армении стало для ОДКБ экзаменом на прочность
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Блогер Лапшин выиграл иск против Азербайджана в ЕСПЧ
|Пашинян считает, что Карабахский конфликт до конца не урегулирован
|Делимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану - Пашинян
|Никол Пашинян назвал растиражирование видеоролика, снятого азербайджанскими военными в Гегаркунике, разрушительной деятельностью в тылу
|Наира Зограбян покидает ряды ППА
|ССС обвиняет бывшего вице-премьера Армена Геворкяна в легализации крупных денежных сумм
|Европарламент: Евросоюзу необходимо провести глубокую переоценку отношений с Турцией
|Раненные военнослужащие получат возможность трудоустроиться в налоговых органах страны
|Афины: Необходимо уважать территориальную целостность Армении
|За сутки в Армении подтвердился 191 случай заражения коронавирусом, выздоровело 472 человека
|Замглавы МИД Армении на консультациях в Москве отметил важность освобождения армянских военнопленных
|Пашинян обещает подписать оговоренный документ, если Баку выполнит договорённости
|Около 500-600 азербайджанских военнослужащих находятся на территории Армении - Пашинян
|Омбудсмен Армении: вопрос защиты и восстановления прав армянских военнослужащих должен решаться в рамках уголовного производства
|Партия "Блок нацдемократов" примет участие в предстоящих выборах в составе блока "Свободная Родина"
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу продолжили обсуждение ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана
|Москва и Вашингтон обсудили поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Марукян призывает Пашиняна не идти на теневые переговоры и не подписывать документы за спиной народа
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном
|Никол Пашинян: Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопросы в русле «коридорной» логики
|Айвазян: Проникновение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности государства-члена ОДКБ
|Посольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения ряда областей Республики
|Татоян продолжает настаивать на создании зоны безопасности на границах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Акробатическое представление французского современного цирка пройдет в Ереване и Гюмри
|В МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации
|Зась: В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении
|Генпрокуратура подводит итоги уголовного дела по факту организации и проведения массовых беспорядков в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года
|Назначен новый и.о. директора Нацпарка <Дилижан>
|Николай Бордюжа: Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства - самая крайняя мера
|МО Армении: Азербайджан не явился на переговоры по разрешению ситуации в Сюнике и Гегаркунике
|Роберт Кочарян высказался по ситуации в Сюнике и Гегаркунике, и решении Еревана обратиться к ОДКБ
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