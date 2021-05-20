Четверг, 20 Мая 2021 18:29

АрмИнфо.У Министерства иностранных дел Армении никакой информации относительно документа, о котором говорил премьер- министр РА. Об этом в беседе с журналистами в Сюникской области 20 мая заявил замглавы МИД Армении Авет Адонц, на просьбу прокомментировать заявления Никола Пашиняна о проекте документа.

Он отметил, что с раннего утра в дороге и не обладает никакой информацией относительно этого документа.

"Мы не в курсе, есть документ или нет. Но, события развиваются стремительно, адресат этого вопроса - Правительство Армении. У меня как у врио главы МИД Армении другого ответа нет. Исходя из своего мандата, большего сказать не могу. Я не видел этот документ, не участвовал в обсуждениях по нему, если он есть", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о переговорах вокруг Сев Лич (Черное озеро), Адонц отметил, что переговоры вокруг ситуации в основном ведутся между представителями силовых структур.

"Знаем, что азербайджанцы вчера не пришли на переговоры. Посмотрим, что будет дальше. Сегодняшние процессы - это посягательство на суверенитет Армении и нарушение территориальной целостности РА. Вооруженные силы Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении. Это обязательный шаг для продолжения переговоров", - сказал Адонц, добавив, что Азербайджан пытается представить эти территории как свои, без каких-либо доказательств, ссылаясь на какие-то нарисованные бумажки формата А4, которые не могут стать предметом для обсуждения

Замминистра поприветствовал решение главы делегации Европейского союза и послов стран ЕС посетить Сюникскую область.

Коснувшись проектов, которые ЕС намеревается реализовать в области, Адонц отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается.

Отметим, что руководитель делегации Европейского союза в Армении Андреа Викторин и послы стран ЕС 20 мая посетили Сюникскую область, побывали на территории, прилегающей к Черному озеру, а также встретились с губернатором области Меликсетом Погосяном.