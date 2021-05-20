Четверг, 20 Мая 2021 18:19

АрмИнфо. Цель визита европейских дипломатов в Сюникскую область Армении - сбор информации. Об этом в беседе с журналистами в Сюникской области 20 мая заявила руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин, выразив благодарность армянской стороне за организацию этого визита.

"Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае. И надеюсь в скором времени вернуться в Сюник, для участия в мирных мероприятиях", - сказала посол.

На уточнение, были ли они у Сев Лич (Черное озеро), Викторин отметила, что исходя из соображений безопасности, непосредственно на территории Черного озера они сегодня не были.

"Были у ближайшего холма. Нас сопровождал депутат из Сюникской области", - подчеркнула глава делегации ЕС.

При этом она добавила, что слышала о нескольких картах, сегодня им была представлена карта 1969 года. "Исходя из продемонстрированной сегодня карты, большая часть Черного озера находится на территории Республики Армения", - пояснила она.

Посла спросили и о военнопленных. В этой связи, она отметила, что вопрос пленных должен подниматься всегда и на всех уровнях. "ЕС постоянно и на всех уровнях поднимает вопрос пленных. В данный момент ведутся обсуждения в Европарламенте", - напомнила посол.

Она также не согласилась с утверждением о пассивности ЕС во время последней войны в Арцаха. Викторин подчеркнула, что ЕС был активен и во время 44-дневной войны, и после войны, оказал серьезную помощь пострадавшим.

Отметим, что руководитель делегации Европейского союза в Армении Андреа Викторин и послы стран ЕС посетили Сюникскую область, побывали на территории, прилегающей к Черному озеру, а также встретились с губернатором области Меликсетом Погосяном.