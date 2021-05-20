Четверг, 20 Мая 2021 18:17

АрмИнфо.Сегодня 20 мая состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров, Председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым, в ходе которого были рассмотрены вопросы двухстороннего сотрудничества в торгово-экономическом и гуманитарных областях.

При этом особое внимание было обращено на выполнение договоренностей, достигнутых Президентами Туркменистана и Казахстана по дальнейшему укреплению партнерского взаимодействия между двумя государствами по широкому спектру направлений.

В этом контексте Стороны, в частности, обсудили конкретные пути и формы расширения торговых связей и договорились о взаимных визитах делегаций двух стран для проведения переговоров по конкретным проектам туркмено-казахстанского сотрудничества в экономической сфере.

В заключение телефонного разговора Стороны подчеркнули значимость контактов на межправительственном уровне и выразили готовность к их продолжению на регулярной основе.