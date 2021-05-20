Четверг, 20 Мая 2021 18:14

АрмИнфо.В мае этого года международный конкурс “The Brandy Masters” подвел итоги работ 2021 года, по результатам который коньяк ARARAT “Ани” семилетней выдержки был удостоен золотой медали.

Конкурс, проходящий под патронажем престижнейшего международного издания “The Spirits Business”, преследует цель раскрыть для своей многомиллионной аудитории лучшие напитки в профильных категориях.

Отметим, что коньяк ARARAT “Ани” семилетней выдержки – это новый купаж в линейке ARARAT, который был представлен потребителям в дополнение к состоявшемуся недавно обновленному дизайну легендарного коньяка.

Так, это первая награда нового купажа ARARAT “Ани” 7, которая дополнила историю триумфа легендарного напитка и в очередной раз подтвердила исключительный статус армянского коньяка на международных площадках.