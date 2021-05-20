Четверг, 20 Мая 2021 18:08

АрмИнфо. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в стране министр обороны Беларуси Виктор Хренин посетили воинскую часть, в которой размещены оперативно- тактические ракетные комплексы "Полонез". Об этом сообщает Туран со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Министры побывали в парке, где хранятся ракетные комплексы "Полонез" боевые ракеты и в центре технического обслуживания.

Министрам было доложено об армейской службе, о боевой готовности воинской части и об исполнении поставленных перед воинской частью заданий.