Четверг, 20 Мая 2021 18:07

АрмИнфо. Трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху открыли новые возможности для развития региона в интересах всех государств Южного Кавказа. Такое мнение высказал в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Глава российского Кабмина отметил, что совместные заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху "открыли возможности для более комплексного развития региона".

"Я убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа", - сказал Мишустин, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что Россия дорожит многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном и считает необходимым выводить их на новый уровень.