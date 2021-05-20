Четверг, 20 Мая 2021 18:05

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документа. Об этом говорится в заявлении Управления по связям с общественностью Аппарата президента Республики на запросы СМИ.

"Президент Республики не вовлечён и не был вовлечён в процессы и обсуждения, связанные с предполагаемым документом. Следовательно, он совершенно не информирован об этом документе, тем более, о его подробностях.

Президент Республики уверен, что подобные процессы должны быть максимально публичными и проходить с привлечением всех заинтересованных сторон", - отмечается в сообщении.

Отметим, что накануне президент РА, в связи со сложившейся на границах республики выступил с заявлением, в котором призвал, чтобы Министерство обороны РА, Генеральный штаб ВС, СНБ в рамках своих функций задействовали все усилия и предприняли самые жёсткие меры против угрожающих территориальной целостности Республики Армения поползновений и пограничных нарушений.

"Не менее важно применение нашего дипломатического арсенала во всю его силу. Восстановление международного авторитета Армении, углубление сотрудничества с международными партнёрами и союзнических отношений является необходимостью. Эти отношения нужно строить на основании реалистичной и целевой повестки. Нужно задействовать весь инструментарий как традиционной, так и публичной дипломатии, привлечь Диаспору и использовать все ресурсы. Создавшаяся ситуация и наш образ действий и реакция должны быть понятны и приемлемы для наших международных партнёров. Общественность должна быть своевременно и правдиво информирована об имеющих место процессах, будучи уверенной, что она защищена, что государство, независимо от политических или иных факторов, осуществляет свои функции", - заявил Саркисян.

Отметим, что накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем Телеграмм-канале опубликовал фото заявления, предполагающего демаркацию границ Армении и Азербайджана, и который, по его словам, будет обнародован в ближайшее время.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании правительства, реагируя на это заявление сообщил, что с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишет под этим документ, если Азербайджан выполнит свою часть договоренностей. "Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры", - сказал Никол Пашинян.