Четверг, 20 Мая 2021 18:04

АрмИнфо.По Конституции РА любой документ, касающийся изменения границ Армении, подлежит обсуждению в парламенте, заявил депутат парламента от правящего блока "Мой шаг", глава комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян на вопрос журналистов о возможных территориальных уступках в рамках готовящегося к подписанию документа с Азербайджаном.

По словам Кочаряна, он не осведомлен о документе. На ремарку о том, возможно ли, чтобы глава постоянной комиссии по обороне и безопасности мог не знать о наличии подобного документа, Кочарян ответил: "Я говорю, что в данный момент не знаю. В следующий момент узнаю". Он заверил, что узнал о существовании документа после заседания правительства.

На вопрос, проводилось ли обсуждение относительного нового документа сегодня в ходе совещания правящей фракции 'Мой шаг", он ответил: "Мы обсуждали, что в правительстве было высказано подобное мнение. Депутаты также должны ознакомиться с высказанными взглядами". При этом он воздержался от ответа на вопрос о том, почему Пашинян скрыл факт существования документа даже от членов своей команды.

В любом случае, как заявил Кочарян, в Национальном собрании РА должны пройти обсуждения в связи с документом, если они касаются территориальных изменений.

Комментируя запись экс-посла Армении в Ватикане, зятя Сержа Саргсяна

- Микаэла Минасяна о предстоящих территориальных уступках со стороны Еревана, Кочарян призвал вначале найти "весьма информированного зятя" и затем поинтересоваться у него, почему он "замазал" важную часть документа.

Накануне бывший посол Армении при Ватикане, зять второго президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян частично обнародовал фотокопию документа, который, по его словам, собираются подписать главы Армении, Азербайджана и России. Большая часть текста была закрашена черным маркером.

Сегодня на заседании правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян коснулся данной записи. По его словам, с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишется под этим документом, если Азербайджан выполнит договоренности. "Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры", - сказал Никол Пашинян.

За этим последовала новая запись Минасяна, в котором он отметил, что Пашинян, таким образом, подтвердил, что опять ведет тайные переговоры и подпишет очередной антиармянский документ и "сдаст врагу села Тавушской области, без колебаний, поочередно также горы Севана и Джермука".