Четверг, 20 Мая 2021 18:03

АрмИнфо. Блок "Честь имею" выступил с заявлением в связи с ситуацией, сложившейся на границах Армении из-за действий ВС Азербайджана.

Так, в заявлении, поступившем в АрмИнфо, отмечается, что беспрепятственное проникновение азербайджанских войск на территорию Республики Армения, их закрепление, новые требования к Армении, а также подтверждение главы капитулирующего правительства о наличии нового проекта документа в переговорах с Азербайджаном дают повод для глубокой озабоченности.

"Это то, безродное правительство, которое с мая 2018 года скрывает реальный ход переговоров по Арцаху; довело страну до кровопролитной войны и сокрушительному поражению; в тайне от общества подписалось под унизительным заявлением; после подписания трехстороннего заявления уступило Азербайджану территории, не исходящие из положений документа от 9 ноября - в Ковсакане, Санасаре, а также деревни Хцаберд, Хин Тагер в Гадрутском районе, имеющую стратегическое значение гору Дизапайт и прилегающие высоты", - отмечается в заявлении.

В Блоке подчеркнули, что сокрытие вышеуказанной информации властями свидетельствует о том, что сегодня нет никаких гарантий, что ход нынешних переговоров, особенно проект, находящийся на повестке, соответствует жизненным интересам Армении, Арцаха и армянского народа.

В этой связи блок "Честь имею" требует: немедленного прекращения всех теневых сделок и переговоров по вопросам, связанным с Арменией и Арцахом; незамедлительной публикации полного проекта документа со всеми приложениями.

"Более того, призываем все силы и представителей политической и общественной сферы Армении, граждан, обеспокоенных ситуацией в нашей стране, собраться сегодня, в 19.00 перед зданием правительства для удовлетворения представленных положений.

В случае несоблюдения этих требований Блок оставляет за собой право всеми доступными средствами бороться против антинациональной политики капитулянта", - говорится в заявлении Блока.

Отметим, что накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем Телеграмм-канале опубликовал фото заявления, предполагающего демаркацию границ Армении и Азербайджана, и который, по его словам, будет обнародован в ближайшее время.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании правительства, реагируя на это заявление, сообщил, что с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишет под этим документ, если Азербайджан выполнит свою часть договоренностей. "Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры", - сказал Никол Пашинян. -0-

"Честь имею" призывает власти РА опубликовать проект, планируемого к подписанию документа, а граждан собраться перед правительством

Ереван, 20.05.2021. АрмИнфо, Марианна Мкртчян. Блок "Честь имею" выступил с заявлением в связи с ситуацией, сложившейся на границах Армении из-за действий ВС Азербайджана.

Так, в заявлении, поступившем в АрмИнфо, отмечается, что беспрепятственное проникновение азербайджанских войск на территорию Республики Армения, их закрепление, новые требования к Армении, а также подтверждение главы капитулирующего правительства о наличии нового проекта документа в переговорах с Азербайджаном дают повод для глубокой озабоченности.

"Это то, безродное правительство, которое с мая 2018 года скрывает реальный ход переговоров по Арцаху; довело страну до кровопролитной войны и сокрушительному поражению; в тайне от общества подписалось под унизительным заявлением; после подписания трехстороннего заявления уступило Азербайджану территории, не исходящие из положений документа от 9 ноября - в Ковсакане, Санасаре, а также деревни Хцаберд, Хин Тагер в Гадрутском районе, имеющую стратегическое значение гору Дизапайт и прилегающие высоты", - отмечается в заявлении.

В Блоке подчеркнули, что сокрытие вышеуказанной информации властями свидетельствует о том, что сегодня нет никаких гарантий, что ход нынешних переговоров, особенно проект, находящийся на повестке, соответствует жизненным интересам Армении, Арцаха и армянского народа.

В этой связи блок "Честь имею" требует: немедленного прекращения всех теневых сделок и переговоров по вопросам, связанным с Арменией и Арцахом; незамедлительной публикации полного проекта документа со всеми приложениями.

"Более того, призываем все силы и представителей политической и общественной сферы Армении, граждан, обеспокоенных ситуацией в нашей стране, собраться сегодня, в 19.00 перед зданием правительства для удовлетворения представленных положений.

В случае несоблюдения этих требований Блок оставляет за собой право всеми доступными средствами бороться против антинациональной политики капитулянта", - говорится в заявлении Блока.

Отметим, что накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем Телеграмм-канале опубликовал фото заявления, предполагающего демаркацию границ Армении и Азербайджана, и который, по его словам, будет обнародован в ближайшее время.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании правительства, реагируя на это заявление, сообщил, что с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишет под этим документ, если Азербайджан выполнит свою часть договоренностей. "Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры", - сказал Никол Пашинян.