Четверг, 20 Мая 2021 18:02

АрмИнфо.В Минобороны Армении сообщили об инциденте с участием азербайджанских военнослужащих, пересекших территорию Республики Армения в направлении Гегаркуника. Об этом говорится в заявлении МО РА.

"В приграничной части Гегаркуникской области 20 мая был зарегистрирован инцидент с участием азербайджанских военнослужащих, пересекших территорию Республики Армения. Около 15:00 было произведено несколько десятков выстрелов, предположительно в воздух, после чего подразделения ВС Армении открыли предупредительный огонь.

Командир азербайджанских ВС связался с командиром ВС Армении, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной.

Вооруженные силы Республики Армения предупреждают, что повторение подобных инцидентов будет рассматриваться как умышленная попытка перейти к конфронтации, приведет к соответствующим действиям армянской стороны", - отметили в МО РА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным.