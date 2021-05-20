Четверг, 20 Мая 2021 18:01

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что определенные круги, провозгласившие себя "оппозицией", делают все, чтобы азербайджанские солдаты не покидали территорию страны.

"Они корчатся от мысли, что война, о которой они мечтали, не начинается. Тем более, что в действиях правительства нет и не может быть какого-либо заговора, тайных договорённостей, документов и статей", - написал Пашинян в Facebook.

Пашинян пообещал поделиться подробностями сегодня вечером.

Напомним, что сегодня в ходе заседания правительства Пашинян, коснувшись ситуации на границах Армении в Сюнике и Гегаркунике заявил, что тактика армянской стороны состоит в том, чтобы исключить возможность военных столкновений, поскольку, по его словам, именно к этому стремиться Баку вторжением на суверенную территорию Республики Армения. При этом, он заявил о готовности подписать документ, согласованными с международными партнерами, поскольку он "на сто процентов" отвечает интересам РА. После его заявления оппозиционные фракции парламента приняли решение созвать сегодня внеочередное заседание Национального собрания.