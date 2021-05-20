Четверг, 20 Мая 2021 18:00

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пола Гавана.

Как сообщает пресс-служба НС РА, в ходе встречи Арарат Мирзоян коснулся военных преступлений, совершенных Азербайджаном в ходе 44-дневной войны, невыполнения Азербайджаном обязательств по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц, что закреплено в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020г. Вместе с тем, он указал на продолжающуюся со стороны официального Баку политику армянофобии, одним из последних проявлений которой было открытие печально известного парка трофеев.

Спикер парламента также представил гостью информацию о вторжении азербайджанских вооруженных сил на территорию Республики Армения, добавив, что о недавних военных учениях в Азербайджане не было заранее должным образом объявлено, что является еще одним грубым нарушением международного права.

Выразив благодарность Арарату Мирзояну за содействие в организации его работ по сбору фактов в Армении, Пол Гаван заверил, что готовящийся доклад, который должен быть представлен в ПАСЕ, полностью отразит существующую реальность.

Мирзоян с сожалением констатировал, что азербайджанская сторона создает препятствия для визита докладчика в Арцах. В ответ на вопрос коллеги, председатель НС отметил, что армянская сторона видит окончательное урегулирование конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ после того, как Азербайджан вернет всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, выведет вооруженные силы с территории Армении и положит конец проводимой армяноненавистнической политике.

Отметим, что в Европарламенте проходят обсуждения по вопросу армянских военнопленных.