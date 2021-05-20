Четверг, 20 Мая 2021 17:58

АрмИнфо. Группа аккредитованных в Армении послов стран ЕС отправилась в Сюникскую область, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

Командующий корпусом ВС Армении Самвел Минасян 20 мая представил 11 послам европейских стран и 3 представителям Евросоюза ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на территории озера Сев Лич.

Как сообщает <Арменпресс>, Самвел Минасян отметил, что армяно-азербайджанская граница проходит по административной границе Советской Социалистической Республики Армения, в 1969 году была проведена корректировка границы, которая была ратифицирована документами, подписями и печатями.

"В 7 часов утра 12 мая в районе озера было замечено передвижение вооруженных сил Азербайджана. И после оценки ситуации выяснилось, что в тыловой части озера дислоцировались небольшие подразделения, которые, видимо, пришли ночью. До 12 мая части ВС Армении находились у государственной границы, охраняли государственную границу. Военнослужащие Азербайджанской Республики также находились в окрестностях и несли боевое дежурство. В декабре 2020 года во время корректировки государственной границы военные Азербайджанской Республики и Республики Армения установили флаги с обеих сторон. Мы разместили их на территории Республики Армения, военные Азербайджана на территории Азербайджанской Республики", - представил Самвел Минасян.

По его словам, 12 мая части азербайджанской армии перешли государственную границу и углубились на 3-3,5 км вглубь территории Республики Армения.

"На указанной территории было обнаружено 200-250 военнослужащих разных воинских формирований пограничных войск и подразделений спецназа Азербайджана", - сказал Самвел Минасян.

По словам командира корпуса, на данный момент ситуация находится под контролем. "Наши части находятся на исходных позициях, в условиях прямого контакта с частями Вооруженных сил Азербайджана. Рядом есть населенные пункты, в них нет паники, все понимают, что ситуация корректируется", - сказал Самвел Минасян.

Послы направили командиру корпуса интересующие их вопросы, в частности, нет ли скоплений войск на границе со стороны Азербайджана. Командир корпуса ответил положительно, отметив, что на границе с Азербайджаном скопление заметно. "Также были замечены и разведывательные дроны", - добавил он.

После осмотра послы направились на территорию озера Сев Лич.

Для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе Сюникскую область посетили глава Делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, представители ЕС Жан Плессингнер, Сильвия Зихи, посол Чехии в Армении Бедрих Копецкий, посол Франции в Армении Джонатан Лакотт, посол Германии в Армении Михаэль Банцхаф, посол Италии в Армении Джованни Дионис, посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене, посол Нидерландов в Армении Николас Якоб Схермерс, временный поверенный в делах Польши в Армении Кристоф Бартзак, посол Румынии в Армении Корнел Ионеску, посол Словакии в Армении Мирослав Хачек, посол Швеции в Армении Патрик Свенсон и посол Греции в Армении Эвангелос Турнакис.