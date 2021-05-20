Четверг, 20 Мая 2021 15:01

АрмИнфо.Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения, который вчера частично был опубликован в интернете и который был подтвержден на сегодняшнем заседании Правительства. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

"По крайней мере, должны быть опубликованы все положения документа, которые дают представление о том, о чем он на самом деле.

Делимитация с Азербайджаном напрямую касается жизненно важных прав всех нас, каждого человека, живущего в Армении, и всего армянского народа - прав на жизнь и существование, национальное и личное достоинство, душевное спокойствие и физическую безопасность, получение информации и многих других прав. Делимитация сама по себе является гарантией прав человека, неправильное осуществление которой может привести к новым нарушениям прав человека и напряженности.

Публикация документа отвечает интересам самого государства. Таким образом, государство предотвратит утечку такой исключительной информации из неофициальных источников, а также не допустит непоправимой потери общественного доверия к государственным органам.

В противном случае созданный государством информационный вакуум снова будет заполнен информацией из неофициальных источников, запутывая даже добросовестных людей, а отдельные должностные лица снова начнут публиковать безответственные посты, часто залитыми оскорбительными словами и обвинять людей в мнимом "медиа- терроре"", - подчеркнул Татоян.

Отметим, что накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем Телеграмм-канале опубликовал фото заявления, предполагающего демаркацию границ Армении и Азербайджана, и который, по его словам, будет обнародован в ближайшее время.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании правительства, реагируя на это заявление: "В сети опубликован документ, где 90% закрашено черным цветом. И это представляется в качестве доказательства того, что руководство Армении подписывает антиармянский документ, представляете? Я не могу квалифицировать эти действия иначе, как действия агентурной сети информационной борьбы Азербайджана. Нужно проанализировать, откуда получены эти рабочие документы, поскольку переговоры ведутся между Россией, Арменией и Азербайджаном. Согласно моему анализу, они получают эти документы от Азербайджана".

По словам и.о. премьер-министра, с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишет под этим документ, если Азербайджан выполнит свою часть договоренностей. "Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры", - сказал Никол Пашинян.