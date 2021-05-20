|Омбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения
|Министр экономики Армении исключает возможность уступки территорий
|Политик: Обращение Армении стало для ОДКБ экзаменом на прочность
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Блогер Лапшин выиграл иск против Азербайджана в ЕСПЧ
|Пашинян считает, что Карабахский конфликт до конца не урегулирован
|Делимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану - Пашинян
|Никол Пашинян назвал растиражирование видеоролика, снятого азербайджанскими военными в Гегаркунике, разрушительной деятельностью в тылу
|Наира Зограбян покидает ряды ППА
|ССС обвиняет бывшего вице-премьера Армена Геворкяна в легализации крупных денежных сумм
|Европарламент: Евросоюзу необходимо провести глубокую переоценку отношений с Турцией
|Раненные военнослужащие получат возможность трудоустроиться в налоговых органах страны
|Афины: Необходимо уважать территориальную целостность Армении
|За сутки в Армении подтвердился 191 случай заражения коронавирусом, выздоровело 472 человека
|Замглавы МИД Армении на консультациях в Москве отметил важность освобождения армянских военнопленных
|Пашинян обещает подписать оговоренный документ, если Баку выполнит договорённости
|Около 500-600 азербайджанских военнослужащих находятся на территории Армении - Пашинян
|Омбудсмен Армении: вопрос защиты и восстановления прав армянских военнослужащих должен решаться в рамках уголовного производства
|Партия "Блок нацдемократов" примет участие в предстоящих выборах в составе блока "Свободная Родина"
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу продолжили обсуждение ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана
|Москва и Вашингтон обсудили поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Марукян призывает Пашиняна не идти на теневые переговоры и не подписывать документы за спиной народа
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном
|Никол Пашинян: Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопросы в русле «коридорной» логики
|Айвазян: Проникновение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности государства-члена ОДКБ
|Посольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения ряда областей Республики
|Татоян продолжает настаивать на создании зоны безопасности на границах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Акробатическое представление французского современного цирка пройдет в Ереване и Гюмри
|В МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации
|Зась: В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении
|Генпрокуратура подводит итоги уголовного дела по факту организации и проведения массовых беспорядков в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года
|Назначен новый и.о. директора Нацпарка <Дилижан>
|Николай Бордюжа: Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства - самая крайняя мера
|МО Армении: Азербайджан не явился на переговоры по разрешению ситуации в Сюнике и Гегаркунике
|Роберт Кочарян высказался по ситуации в Сюнике и Гегаркунике, и решении Еревана обратиться к ОДКБ
|Очередная российская авиакомпания отменила рейсы в Турцию - на сей раз до конца октября
|В Минобороны Армении призвали ВС Азербайджана вернуться на исходные позиции
|Лавров: Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области
|Минобороны Армении: В Сюник и Гегаркуник стянуты дополнительные силы
|Французский университет Армении пожертвовал в Фонд страхования военнослужащих 4 млн драмов
|БДИПЧ/ОБСЕ начинает мониторинг электоральных процессов в Армении
|Парламентарий: Азербайджанцы у Сев Лича - последствие конкретных геополитических импульсов
|Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцида армян и воздержаться от подстрекательских действий в Карабахе
|Премьер-министр Азербайджана совершит официальный визит в Россию
|Чавушоглу и Байрамов обсудили Карабах
|Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
|МИД Армении сообщает об изменениях правил въезда на территорию страны
|По факту водного отравления в Сисиане возбуждено уголовное дело
|Араратбанк и Голландский Банк Развития FMO заключили кредитный договор на $25 млн
|В Иерусалиме совершено нападение на священнослужителя Армянской Конгрегации Св. Акопа
|Роберт Кочарян покидает Совет директоров финкорпорации <Система>
|Канада намерена выделить дополнительно $1 млн. для решения гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Правительство Японии намерено содействовать Армении в работах по развитию человеческих ресурсов, улучшению бизнес-среды и развитию инфраструктур
|Арам Пачян стал лауреатом литературной премии ЕС от Армении
|В Армении вакцинировалось 19 249 человек
|Армения подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Турции
|Авиакомпания
|Гагик Бегларян отпущен на свободу под залог в 50 млн драм
|Читать больше
АрмИнфо.И.о. министра экономики Армении Ваан Керобян проинформирован о документе, который Никол Пашинян готов подписать, но не станет делиться деталями. Об этом он заявил 20 мая после заседания кабинета министров.
При этом, на уточняющий вопрос, предполагается ли сдача территорий, или иные уступки с армянской стороны в рамках оговоренного документа, Керобян ответил кратко: "Нет". "Согласно той информации, которой я располагаю на данном этапе, меня, как патриота, он удовлетворяет", - заявил он.
По словам Керобяна, о содержании и сути документа общественность будет проинформирована в нужное время.
Накануне бывший посол Армении при Ватикане, зять второго президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян частично обнародовал фотокопию документа, который, по его словам, собираются подписать главы Армении, Азербайджана и России. Большая часть текста было закрашена черным цветом.
Сегодня на заседании правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян коснулся данной записи. По его словам, с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишется под этим документом, если Азербайджан выполнит договоренности. "Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры", - сказал Никол Пашинян.
За этим последовала новая запись Минасяна, в котором он отметил, что Пашинян, таким образом, подтвердил, что опять ведет тайные переговоры и подпишет очередной антиармянский документ и "сдаст врагу села Тавушской области, без колебаний, поочередно также горы Севана и Джермука".
|Омбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения
|Министр экономики Армении исключает возможность уступки территорий
|Политик: Обращение Армении стало для ОДКБ экзаменом на прочность
|Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
|Блогер Лапшин выиграл иск против Азербайджана в ЕСПЧ
|Пашинян считает, что Карабахский конфликт до конца не урегулирован
|Делимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану - Пашинян
|Никол Пашинян назвал растиражирование видеоролика, снятого азербайджанскими военными в Гегаркунике, разрушительной деятельностью в тылу
|Наира Зограбян покидает ряды ППА
|ССС обвиняет бывшего вице-премьера Армена Геворкяна в легализации крупных денежных сумм
|Европарламент: Евросоюзу необходимо провести глубокую переоценку отношений с Турцией
|Раненные военнослужащие получат возможность трудоустроиться в налоговых органах страны
|Афины: Необходимо уважать территориальную целостность Армении
|За сутки в Армении подтвердился 191 случай заражения коронавирусом, выздоровело 472 человека
|Замглавы МИД Армении на консультациях в Москве отметил важность освобождения армянских военнопленных
|Пашинян обещает подписать оговоренный документ, если Баку выполнит договорённости
|Около 500-600 азербайджанских военнослужащих находятся на территории Армении - Пашинян
|Омбудсмен Армении: вопрос защиты и восстановления прав армянских военнослужащих должен решаться в рамках уголовного производства
|Партия "Блок нацдемократов" примет участие в предстоящих выборах в составе блока "Свободная Родина"
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу продолжили обсуждение ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана
|Москва и Вашингтон обсудили поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Марукян призывает Пашиняна не идти на теневые переговоры и не подписывать документы за спиной народа
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном
|Никол Пашинян: Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопросы в русле «коридорной» логики
|Айвазян: Проникновение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности государства-члена ОДКБ
|Посольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения ряда областей Республики
|Татоян продолжает настаивать на создании зоны безопасности на границах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Акробатическое представление французского современного цирка пройдет в Ереване и Гюмри
|В МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации
|Зась: В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении
|Генпрокуратура подводит итоги уголовного дела по факту организации и проведения массовых беспорядков в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года
|Назначен новый и.о. директора Нацпарка <Дилижан>
|Николай Бордюжа: Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства - самая крайняя мера
|МО Армении: Азербайджан не явился на переговоры по разрешению ситуации в Сюнике и Гегаркунике
|Роберт Кочарян высказался по ситуации в Сюнике и Гегаркунике, и решении Еревана обратиться к ОДКБ
|Очередная российская авиакомпания отменила рейсы в Турцию - на сей раз до конца октября
|В Минобороны Армении призвали ВС Азербайджана вернуться на исходные позиции
|Лавров: Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области
|Минобороны Армении: В Сюник и Гегаркуник стянуты дополнительные силы
|Французский университет Армении пожертвовал в Фонд страхования военнослужащих 4 млн драмов
|БДИПЧ/ОБСЕ начинает мониторинг электоральных процессов в Армении
|Парламентарий: Азербайджанцы у Сев Лича - последствие конкретных геополитических импульсов
|Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцида армян и воздержаться от подстрекательских действий в Карабахе
|Премьер-министр Азербайджана совершит официальный визит в Россию
|Чавушоглу и Байрамов обсудили Карабах
|Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
|МИД Армении сообщает об изменениях правил въезда на территорию страны
|По факту водного отравления в Сисиане возбуждено уголовное дело
|Араратбанк и Голландский Банк Развития FMO заключили кредитный договор на $25 млн
|В Иерусалиме совершено нападение на священнослужителя Армянской Конгрегации Св. Акопа
|Роберт Кочарян покидает Совет директоров финкорпорации <Система>
|Канада намерена выделить дополнительно $1 млн. для решения гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Правительство Японии намерено содействовать Армении в работах по развитию человеческих ресурсов, улучшению бизнес-среды и развитию инфраструктур
|Арам Пачян стал лауреатом литературной премии ЕС от Армении
|В Армении вакцинировалось 19 249 человек
|Армения подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Турции
|Авиакомпания
|Гагик Бегларян отпущен на свободу под залог в 50 млн драм
|Читать больше
|Дипломат: Москва ведет весьма сложную игру с целью удержаться на Южном Кавказе
|Прогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и Москвы
|Мнение: Азербайджан действиями в Сюнике и Гегаркунике пытается надавить на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридора
|Аналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневра
|Политолог: Заинтересованность в сохранении МГ ОБСЕ на плаву обусловлена стремлением России затащить Азербайджан в ЕАЭС
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности