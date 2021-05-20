Четверг, 20 Мая 2021 15:00

АрмИнфо.И.о. министра экономики Армении Ваан Керобян проинформирован о документе, который Никол Пашинян готов подписать, но не станет делиться деталями. Об этом он заявил 20 мая после заседания кабинета министров.

При этом, на уточняющий вопрос, предполагается ли сдача территорий, или иные уступки с армянской стороны в рамках оговоренного документа, Керобян ответил кратко: "Нет". "Согласно той информации, которой я располагаю на данном этапе, меня, как патриота, он удовлетворяет", - заявил он.

По словам Керобяна, о содержании и сути документа общественность будет проинформирована в нужное время.

Накануне бывший посол Армении при Ватикане, зять второго президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян частично обнародовал фотокопию документа, который, по его словам, собираются подписать главы Армении, Азербайджана и России. Большая часть текста было закрашена черным цветом.

Сегодня на заседании правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян коснулся данной записи. По его словам, с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишется под этим документом, если Азербайджан выполнит договоренности. "Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры", - сказал Никол Пашинян.

За этим последовала новая запись Минасяна, в котором он отметил, что Пашинян, таким образом, подтвердил, что опять ведет тайные переговоры и подпишет очередной антиармянский документ и "сдаст врагу села Тавушской области, без колебаний, поочередно также горы Севана и Джермука".