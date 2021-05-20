Четверг, 20 Мая 2021 14:34

АрмИнфо.Обращение руководства Армении за содействием в Организацию Договора коллективной безопасности стало настоящим экзаменом для данной структуры. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Во имя Республики", независимый депутат НС Армении Арман Бабаджанян.

В связи с проникновением 12 мая ВС Азербайджана на территорию Армении до 3,5 километров с целью установления контроля над озером Сев Лич 13 мая Армения официально обратилась за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину.

"По большому счету, ОДКБ сегодня обсуждает не столько запрос Армении, сколько вопрос продолжения собственного существования. Вопрос формата, в котором эта организация будет существовать. Убежден, что обсуждение столь важнейших вопросов исключительно в рамках данной организации никоим образом не в интересах Еревана. Став инициатором данной повестки, Армении необходимо рассматривать ее и самостоятельно", - убежден он.

Последнее, согласно Бабаджаняну, подразумевает постановку Арменией перед ОДКБ новых вопросов. В частности, необходимости выбора между коренным реформированием ОДКБ и пересмотра отношения Армении с данной структурой. Политик, в этом свете, предположил, что, судя по всему, Ереван обратился в ОДКБ, соответственно, ввел в повестку вопрос о его дальнейшей судьбе, с согласия Москвы. Что позволяет рассматривать текущую ситуацию отнюдь не только сквозь призму Сев Лича и констатировать, что азербайджанское вторжение в Сюникскую область здесь скорее предлог, чем реальная причина.

Еще одним немаловажным аспектом в данной ситуации, согласно Бабаджаняну, является совместное с Россией реформирование Вооруженных сил Армении. О чем Ереван не только заявляет совершенно открыто, но и подкрепляет существующую договорно- правовую базу отношений с Россией обращением за помощью в ОДКБ. В этом свете, рассмотрение обращения Еревана за помощью в ОДКБ как антироссийского шага, на взгляд парламентария, является искажением реалий.