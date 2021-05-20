Четверг, 20 Мая 2021 14:34

АрмИнфо.Перспектива реализации, продавливаемого Баку и Анкарой, т.н. "зангезурского коридора" представляет собой прямую угрозу не только интересам и национальной безопасности Армении, но и соседнего с нами Ирана. И соответственно является прямым вызовом, как для Еревана, так и для Тегерана. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики Факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян.

"Убежден, что периодически и столь ревностно поднимая данную тему, Ильхам Алиев делает это не столько в собственных интересах, сколько в интересах и под нажимом турецкого коллеги Эрдогана. Коридор через Армению необходим туркам для реализации собственных застарелых программ в духе и букве Великого Турана. Что сегодня Эрдоган, с учетом создавшейся для него благоприятной ситуации и ослабления Армении, и пытается делать при поддержке Алиева", - заметил он.

Иранист рассматривает реализацию коридора как возможность усиления позиций Анкары на Южном Кавказе, что станет неминуемым результатом появления прямой наземной связи между Турцией и Азербайджаном. Последнее, по его прогнозам, является прямой угрозой безопасности ИРИ, поскольку, таким образом, северные границы страны, в частности, северо-запад, окажется фактически в турецком окружении. С учетом возникновения в этом случае у Ирана дополнительных коммуникационных проблем, тюркоязычности населения севера страны и текущего общего геополитического фона, подобная перспектива содержит для Тегерана целый ряд вызовов и угроз.

Таким образом, перспектива утраты Ереваном суверенитета над любыми территориями Сюникской области, согласно иранисту, входит в прямое противоречие интересам Тегерана. И последний, соответственно, активно пытается противодействовать реализации пантюркистских замыслов связки Эрдоган-Алиев. Недавние заявления споксмена МИД Ирана и председателя Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Национального Собрания ИРИ доктора Моджтабы Золнури очень четко отразили данную позицию Тегерана.

"Золнури весьма прозрачно озвучил недопустимость каких-либо изменений в существующей между Арменией и Ираном государственной границе. Ни при каких условиях. И насколько я могу судить, речь идет отнюдь не только о перспективах реализации коридорного проекта. Речь идет о перспективе азербайджанской агрессии в отношении Армении, в целом. В частности, в свете последних азербайджанских вылазок и закрепления у озера Сев Лич", - подытожил иранист.