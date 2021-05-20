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АрмИнфо.Российско-израильский блогер и журналист Александр Лапшин выиграл дело против Азербайджана в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
"Победа! Европейский суд по правам человека признал власти Азербайджана виновными в покушении на убийство в отношении меня в бакинской тюрьме и применении жестоких пыток. Азербайджан обязали выплатить мне 30 000 евро компенсации", - написал Лапшин на своей странице в Facebook.
Напомним, что Лапшин подал в ЕСПЧ иск против Азербайджана за незаконное лишение свободы и попытку покушения на него еще в начале 2019 года.
Блогер был задержан в 2016 году в Беларуси по причине посещения Карабаха "без разрешения" властей Азербайджана. После задержания Лапшин спецрейсом был перевезен из Минска в Баку, где был приговорен к трём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении госграницы. В сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев его помиловал.
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|Посольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения ряда областей Республики
|Татоян продолжает настаивать на создании зоны безопасности на границах Армении
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|В МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации
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|Генпрокуратура подводит итоги уголовного дела по факту организации и проведения массовых беспорядков в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года
|Назначен новый и.о. директора Нацпарка <Дилижан>
|Николай Бордюжа: Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства - самая крайняя мера
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|Очередная российская авиакомпания отменила рейсы в Турцию - на сей раз до конца октября
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|Лавров: Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области
|Минобороны Армении: В Сюник и Гегаркуник стянуты дополнительные силы
|Французский университет Армении пожертвовал в Фонд страхования военнослужащих 4 млн драмов
|БДИПЧ/ОБСЕ начинает мониторинг электоральных процессов в Армении
|Парламентарий: Азербайджанцы у Сев Лича - последствие конкретных геополитических импульсов
|Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцида армян и воздержаться от подстрекательских действий в Карабахе
|Премьер-министр Азербайджана совершит официальный визит в Россию
|Чавушоглу и Байрамов обсудили Карабах
|Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
|МИД Армении сообщает об изменениях правил въезда на территорию страны
|По факту водного отравления в Сисиане возбуждено уголовное дело
|Араратбанк и Голландский Банк Развития FMO заключили кредитный договор на $25 млн
|В Иерусалиме совершено нападение на священнослужителя Армянской Конгрегации Св. Акопа
|Роберт Кочарян покидает Совет директоров финкорпорации <Система>
|Канада намерена выделить дополнительно $1 млн. для решения гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Правительство Японии намерено содействовать Армении в работах по развитию человеческих ресурсов, улучшению бизнес-среды и развитию инфраструктур
|Арам Пачян стал лауреатом литературной премии ЕС от Армении
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