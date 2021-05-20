Четверг, 20 Мая 2021 13:44

АрмИнфо.Российско-израильский блогер и журналист Александр Лапшин выиграл дело против Азербайджана в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Победа! Европейский суд по правам человека признал власти Азербайджана виновными в покушении на убийство в отношении меня в бакинской тюрьме и применении жестоких пыток. Азербайджан обязали выплатить мне 30 000 евро компенсации", - написал Лапшин на своей странице в Facebook.

Напомним, что Лапшин подал в ЕСПЧ иск против Азербайджана за незаконное лишение свободы и попытку покушения на него еще в начале 2019 года.

Блогер был задержан в 2016 году в Беларуси по причине посещения Карабаха "без разрешения" властей Азербайджана. После задержания Лапшин спецрейсом был перевезен из Минска в Баку, где был приговорен к трём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении госграницы. В сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев его помиловал.